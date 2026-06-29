НАСА разкри защо водите на Черно море внезапно променят цвета си

Черно море е известно с дълбоките и тъмни води, но всяка година за няколко седмици то придобива съвсем различен вид - какво се случва?

Земната обсерватория на НАСА публикува зашеметяващо изображение на Черно море, направено от спътника на НАСА Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE). Според учените Черно море е известно с дълбоките си и тъмни води, но всяка година в продължение на няколко седмици то се появява в съвсем различна форма, пише Earth.com.

Защо Черно море променя цвета на водите си?

Изображенията показват вихрушки от ярки тюркоазени ивици, разпростиращи се по морето, създавайки поразителен модел, толкова голям, че може да се види от орбита. Изображението от PACE показва тази сезонна трансформация с изумителни детайли: ярките цветове не са причинени от замърсяване или плитки води.

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Учените казват, че сателитното изображение показва масивен разцвет от микроскопични морски организми, които играят жизненоважна роля както за здравето на океана, така и за въглеродния цикъл на Земята. Тюркоазеният цвят се дължи на коколитофорите, вид фитопланктон, който плава близо до повърхността на океана. Подобно на сухоземните растения, фитопланктонът използва слънчева светлина, за да расте чрез фотосинтеза. Всъщност те формират основата на морските хранителни вериги, осигурявайки храна за всичко - от малък зоопланктон до риби и китове.

Коколитофорите са уникални с това, че всяка клетка е покрита с малки пластинки калциев карбонат. Милиарди от тези организми се събират по време на цъфтеж, а пластинките разпръскват слънчевата светлина, придавайки на водата млечносин или тюркоазен оттенък, който спътниците могат да видят от космоса.

Уникалното географско местоположение на Черно море, съчетано със сезонните промени в температурата и хранителните вещества, създава благоприятни условия за цъфтеж на фитопланктона всяка пролет и началото на лятото.

Учените подчертават, че всеки отделен коколитофор е твърде малък, за да се види с просто око, но общият им брой може да стане толкова голям, че цели области на океана да изглеждат тюркоазени от космоса, което прави сателитните наблюдения един от най-ценните инструменти за проследяване на тези цветове.

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Интересни факти за Черно море

Максималната му дълбочина е 2200 метра, а площта му е 420 000 квадратни километра (по-голяма от тази на Германия). То е най-голямото вътрешно море в света. През лятото то акумулира топлина, а през зимата я отделя, затопляйки въздуха като радиатор. Това създава субтропични условия на сушата до 300 метра над морското равнище на югоизточното крайбрежие на страната. Този климат е запазил реликтни растителни видове в района на Сочи, като тис и рододендрон.

Черно море в сегашното си състояние е на приблизително 7500 години. Преди това тази област е била заета от древния океан Тетис. Поради образуването на Алпите, той се е разделил: западната част се е превърнала в Средиземно море, а източната част - в Черно, Каспийско и Аралско море.

Черно море е свързано с континента чрез верига от тесни проливи – Дарданелите и Босфора. Океанските приливни вълни не преминават през тях. Колебанията на приливите и отливите на морето са незначителни и се компенсират от въздействието на вятъра.

На дъното на Черно море има следи от селища, по-стари от Великата пирамида на Хеопс.

Археолози откриха потопено човешко селище край бреговете на България, датиращо отпреди приблизително 6000 години (което означава, че се е появило 1500 години преди построяването на Великата пирамида в Гиза). Анализът на находките разкри, че градът е съществувал приблизително 3500–4000 години.

Благодарение на откритото селище, експертите успяха да стигнат до заключението, че преди няколко хиляди години нивото на Черно море е било с 5 м по-ниско от днешното.

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