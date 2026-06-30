Санкциите не работят? Най-голямата банка в азиатска страна скъса завинаги с Русия

Най-голямата банка в Лаос напълно прекрати сътрудничеството си с руската финансова система, след като беше включена в санкционния списък на Европейския съюз. Joint Development Bank (JDB) обяви, че е преустановила обслужването на карти „Мир“ и плащанията в рубли, както и че е прекъснала връзката си с руската система за финансови съобщения. От най-голямата банка в азиатската страна също така заявиха, че не осъществяват никакви операции с криптоактиви, свързани с Русия.

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Прекратяване завинаги

„Нито един терминал, платежен портал или оперативен канал на банката не е свързан с инфраструктурата на „Мир“, а търговските отношения с Националната система за разплащания с карти на Руската федерация са прекратени завинаги. По същия начин JDB не приема плащания или разплащания в руски рубли или друга валута на юрисдикции, подлежащи на международни санкционни режими, нито чрез преки кореспондентски канали, нито чрез свързани системи за финансови съобщения“, се посочва в съобщението на уебсайта на Joint Development Bank (JDB).

През април тази година ЕС наложи забрана върху трансакциите с JDB заради това, че е помагала на Русия да заобикаля въведените срещу нея санкции.

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