Веднъж на 80 години: Учените очакват изригването на "нова" звезда

Астрономите очакват рядко космическо явление в системата T Coronae Borealis, което би могло временно да създаде „нова“ звезда в нощното небе на Земята.

Рядко космическо явление в небето

Ярка „нова“ може скоро да се появи на нощното небе на Земята – резултат от експлозия в звездната система T Coronae Borealis, която се случва приблизително веднъж на всеки 80 години. Астрономите смятат, че събитието може да се случи скоро и да направи обекта видим с невъоръжено око, съобщава Space.com.

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Става въпрос за така наречената повтаряща се нова – термоядрена експлозия на повърхността на бяло джудже, която периодично „краде“ материал от своята звезда-спътник – червен гигант.

„Знаем, че ще се случи. Просто не можем да кажем точно кога в рамките на един месец“, отбеляза астрофизикът Елизабет Хейс, учен по проекта за космическия телескоп „Ферми“ за гама-лъчи на НАСА.

Системата T Coronae Borealis (T CrB) е една от малкото повтарящи се нови в Млечния път – известни са само пет такива обекта. Последното подобно изригване е наблюдавано през 1946 г. и астрономите очакват следващото оттогава. Според исторически данни, изригванията се случват приблизително веднъж на всеки 80 години.

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Някои модели дори прогнозираха възможно увеличение на яркостта през 2024 г., но това не се случи. Други изчисления сочат потенциални нови дати, включително 2026 г., въпреки че тези прогнози остават спорни.

Как може да изглежда от Земята?

По време на изригване, яркостта на T CrB може да се увеличи рязко - от приблизително магнитуд +10 до приблизително магнитуд +2. Това прави обекта видим дори без телескоп, а яркостта му може да съперничи с тази на Поларис.

Светлината от такава светкавица достига Земята за приблизително 3000 години.

Северната корона се намира в съзвездието Северна корона, между Волопарда и Херкулес. По време на изригване, тя ще бъде видима като нова ярка точка в познат участък от небето. Астрономите препоръчват използването на бинокъл или малък телескоп за проследяване на системата, докато тя експлодира.

НАСА изчислява, че повишената яркост ще бъде видима с невъоръжено око за малко по-малко от седмица, след което обектът постепенно ще избледнее и ще се върне в нормалното си състояние за още приблизително дванадесет години.

В началото на годината астрономи успяха да засекат необичайна ударна вълна, излъчвана от бялото джудже RXJ0528+2838, разположено на 730 светлинни години от Земята. Според научните представи, мъртва звезда не е способна да генерира толкова мощен поток, но това се случва от поне хиляда години. Това съобщава изданието Popular Science.

Обикновено, след като ядреното гориво на една звезда се изчерпи, тя се превръща в плътно, „тихо“ ядро ​​и има малък ефект върху околното пространство. Затова откриването на ударна вълна, излъчвана от бяло джудже, е изненада за учените.

Аномалията е забелязана за първи път по време на анализ на изображения, направени от телескопа „Исак Нютон“.

RXJ0528+2838 се намира в двойна система с жива звезда, подобна на Слънцето. При такива двойки материалът обикновено се стича върху бялото джудже, образувайки диск около него. Това е, което задейства космическите изтичания. В този случай обаче дискът не е засечен и ударната вълна все още съществува.

За да определят произхода му, учените са използвали спектроскопа MUSE на Много големия телескоп на Европейската южна обсерватория. Инструментите потвърдиха, че ударната вълна е пряко свързана с бялото джудже, а не със случаен облак прах.

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