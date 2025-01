Най-изолираното селище в света е на остров, създаден от недрата на Земята

В Южния Атлантически океан се намира най-изолираното селище в света. Около 250 души живеят на единствения обитаем остров на архипелага, наричан Тристан да Куня, в общност, известна като Единбург на Седемте морета.

Тристан да Куня, или накратко Тристан, се състои от шест вулканични острова, които се намират на 2400 километра югозападно от остров Света Елена – друг британски аванпост в Атлантическия океан. Заедно с остров Възнесение, Тристан и Света Елена образуват британска отвъдморска територия.

Единбург на Седемте морета, единственото селище на острова. The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Главният остров се простира на 12 км напречно и неговият конусообразен вулкан, наречен Куйн Мерис Пийк, се издига на 2062 метра над морското равнище. Централният кратер на вулкана е запълнен със сърцевидно езеро, което замръзва през зимата и се размразява през лятото, осигурявайки студена баня за туристите, които се изкачват до върха. Островът е и рай за наблюдателите на дивата природа, с тюлени, албатроси и северни скални пингвини (Eudyptes moseleyi), които се размножават по бреговете му.

Тристан е достъпен само с шестдневно пътуване с лодка от Южна Африка, а повечето от жителите му са фермери, пише Live Science.

Доказателство за минала геоложка активност

Шестте острова на Тристан са доказателство за минала геоложка активност дълбоко в мантията на Земята, всеки образуван от върхове в океанската кора. Те се намират на около 400 км източно от Средноатлантическия хребет, където Северноамериканската и Южноамериканската плоча срещат тези на Евразия и Африка. С времето тези плочи бавно са се раздалечили, позволявайки на разтопени скали да се надигнат в пролуките между тях. Островите на Тристан са се образували в резултат на магма, избликваща дълбоко от слоевете на Земята.

Островите Гоф и Инаксесибъл са обект на Световното наследство на ЮНЕСКО. Ron Van Oers / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 igo

Архипелагът е образуван преди векове от това, което учените наричат ​​гореща точка – голям плюм от горещ материал, който се издига дълбоко от мантията, средния слой на Земята, и образува вулкани в кората над него. Въпросната гореща точка, известна като Уолвис Ридж, се е образувала между Южна Америка и Африка преди около 132 милиона години, когато тези континенти се разпадат след милиони години, прекарани затворени заедно в древния суперконтинент Гондвана.