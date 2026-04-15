Най-старото небиблейско споменаване на Мойсей е открито в пустинята: Какво пише на него

Изследовател е открил най-старите писмени записи на Мойсей, датиращи отпреди 3800 години, скрити в египетската пустиня. Това е първото небиблейско споменаване на Мойсей. Ето какво пише на тези записи.

Според Fox News, две гравюри са открити в Серабит ел-Хадим, древен обект за добив на тюркоаз в пустинята Синай, където семитски работници са работили през средната бронзова епоха. Протосинайските надписи датират от периода между 1800 и 1600 г. пр.н.е. Те са издълбани векове преди да бъдат написани най-ранните части на Библията, между 10-ти и 7-ми век пр.н.е.

Тези два надписа са открити на мястото в началото на 20-ти век, но сега са преразгледани от американско-израелския епиграф Майкъл С. Бар-Рон. Той твърди, че надписите гласят „Зот М'Моше“ и „Не'ум Моше“. Тези фрази биха могли да означават съответно „Това е от Моисей“ и „Декларация на Моисей“. Ако бъдат потвърдени, тези надписи биха били най-ранното писмено споменаване на Моисей извън Библията.

Прочетете също: Откритието на археолозите в Египет, което потвърждава библейската история за Моисей

Надписите споменават и Ел, божество, свързано с Бога на Авраам, и осъждат древната езическа богиня Баалат. В интервю Бар-Рон отбелязва, че на мястото на разкопките Серабит ел-Хадим някога се е намирал храм на Баалат.

Някои от гравюрите изглежда отразяват съпротивата на семитските работници срещу поклонението пред богините, казва Бар-Рон.

„Вместо да хвалят Баалат, тези надписи проклинат култа към Баалат, предупреждавайки и осъждайки неговите последователи“, казва Бар-Рон.

Той добавя: „Сред тях са термините „BS“, което в превод означава „срамота е“ или „позорно е“ и „nimosh“, което означава „да си тръгнем“ или „да се оттеглим“.“ Той също така смята, че надписите „Мойсей“ може да имат общ автор, посочвайки определени „стилистични точки“, като например употребата на думи.

Сложната задача по дешифрирането на древните гравюри отне близо 10 години, казва Бар-Рон.

„Прекарах осем години старателно и често безнадеждно, реконструирайки около 23 многословни протосинайски надписа“, отбелязва епиграфистът.

Прочетете също:Разделянето на Червено море от Мойсей може да НЕ е било чудо

Междувременно учените откриха така наречените "Локви на смъртта" на мястото, където Моисей е разделил Червено море

Те представляват солни басейни, открити на 1219 метра под повърхността на залива Акаба, където водата е 10 пъти по-солена от нормалната морска вода, а липсата на кислород кара басейните да убиват или зашеметяват всяко живо същество, което попадне в тях. Това се казва в проучване, съобщава Fox News.

Прочетете също:Откриха "локвите на смъртта" на мястото, където Мойсей е разделил Червено море