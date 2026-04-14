Как точно е построена Великата пирамида в Гиза: Нови открития на учените преобръщат историята

Историята за построяването на Великата пирамида в Египет може да има ново обяснение. Изследователи представиха теория, която предлага различен подход към това как древните египтяни са построили една от най-известните структури в света.

Учени предложиха нова теория за строежа на Великата пирамида в Гиза. Скрита система от рампи би могла да обясни хилядолетна мистерия. Това се посочва в статия на Daily Mail.

Как е построена Великата пирамида на Хеопс: Нова теория, която пренаписва историята

В продължение на векове археолозите нямат ясен отговор как строителите са успели да повдигат и поставят многотонни каменни блокове толкова бързо без съвременни технологии. Не са оцелели писмени източници от онова време, които да обясняват този процес.

Изследователят Висенте Луис Росел Роиг предложи нова хипотеза. Той смята, че Великата пирамида в Гиза е могла да бъде построена с помощта на сложна вътрешна система от рампи, интегрирани директно в конструкцията.

Това е така наречената спирална рампа, която е минавала по външните ръбове на пирамидата. По време на строителството тя е била постепенно покривана с каменни блокове, така че след приключване на работата е станала невидима.

Според изследователя, подобна система е позволила камъните да бъдат транспортирани нагоре по хълма много по-ефективно - без нужда от огромни външни насипи, които биха изисквали допълнителни ресурси.

Компютърни симулации показват, че с тази подредба блоковете могат да се поставят на всеки няколко минути. Това от своя страна прави реалистично пирамидата да се построи за около 20-27 години, времева рамка, която отдавна се смята за най-вероятната.

„Системата позволява координиране на скоростта на строителство, достъпа до конструкцията и липсата на следи след завършване“, отбелязва авторът на изследването.

Особено внимание е обърнато на здравината на конструкцията. Анализът показса, че натоварването от каменните блокове е останало в рамките на допустимите граници за варовик от онова време, което означава, че пирамидата е могла да издържи собственото си тегло на всички етапи от строителството.

Интересното е, че предложеният модел обяснява и наличието на кухини вътре в пирамидата, които преди това са били регистрирани с помощта на съвременни технологии за сканиране. Те може да не са случайни, а да са част от строителната система.

Изследователят подчертава, че теорията му може да бъде проверена. По-специално, археолозите могат да търсят характерни следи от запълване на рампи или износване на камъни в зони с интензивен трафик.

Великата пирамида, висока над 140 метра и построена от приблизително 2,3 милиона блока, все още остава един от най-големите строителни проекти в човешката история.

Ако новите данни бъдат потвърдени, това би могло значително да промени възприятието за древноегипетските технологии и да докаже, че не само физическата сила, но и инженерната прецизност, както и добре обмислената логистика са играли ключова роля.

