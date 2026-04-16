Още една година заедно: Революционно лекарство обещава да удължи живота на кучето ви

Сбогуването със семейното куче може да бъде един от най-тъжните моменти в живота – но учени са разработили лекарство, което може да ви даде повече време с вашия четириног приятел. Стартъп компания, базирана в Сан Франциско, разработва ежедневно хапче за дъвчене за по-възрастни кучета, с надеждата то да удължи живота им с поне една година. То действа, като се насочва към метаболитната дисфункция – един от най-честите фактори за стареене, който играе роля в развитието на артрит, рак и когнитивни увреждания.

Лекарството, наречено LOY–002, имитира благоприятните ефекти от ограничаването на калориите, без да се налага да подлагате възрастното си куче на строга диета. В САЩ вече са включени над 1300 кучета от 72 ветеринарни клиники в рамките на проучването, наречено "STAY", съобщи в. "Daily Mail".

Снимка: iStock

"Даваме им или лекарството, или плацебо и ги наблюдаваме изключително внимателно, като събираме огромно количество наистина интересни данни. В края на проучването се надяваме да видим, че кучетата, приемащи лекарството, живеят по-дълго, са по-силни, имат по-добро качество на живот и, надяваме се, по-малко заболявания, свързани с възрастта", заяви пред списание "Fortune" д-р Бренан Макензи, директор по ветеринарна медицина в биотехнологичната компания Loyal.

Ако лекарството действа при кучетата, това би дало надежда за създаването на подобно лекарство и за хората. Екипът, разработил хапчето, каза, че иска собствениците да могат да предприемат превантивни мерки, докато кучето им е здраво, вместо да чакат стареенето да влоши здравето му и едва тогава да реагират на възникналите заболявания.

Дългогодишно проучване, но пълно с надежда

Снимка: iStock

Проучването, което вече е в ход от две години и половина, се очаква да продължи поне четири години. Но компанията вече е постигнала важен етап – получаване на одобрение за безопасност от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). Това означава, че хапчето потенциално може да стане достъпно още преди проучването да приключи, ако бъде получено окончателно одобрение.

"FDA признава, че подобни проучвания са дълги. Провеждането им отнема години наред. През това време няма лекарство, което да решава този проблем. Няма нищо на пазара, с което да се опитаме да се борим със стареенето и да помогнем на кучетата да живеят по-дълго. Така че, ако успеем да докажем, че е безопасно и че има вероятност да действа, ще можем да го предложим на собствениците на кучета и ветеринарните лекари по-скоро", обясни д-р Макензи.

Проучването е проектирано така, че да установи разлика от поне една година между кучетата, на които е приложено лечението, и тези, които са получили плацебо. Компанията вече обяви, че се надява цената на лечението да остане под 100 долара на месец.

Снимка: iStock

За някои кучета това би могло да означава удължаване на общата им продължителност на живота с близо 10%. Д-р Маккензи обаче предупреди, че те просто се надяват да покажат, че като цяло лекарството може да удължи живота на кучетата. "Като ветеринарен лекар с обща практика имам привилегията да бъда част от живота на пациентите си през всички етапи – от кученца до зряла възраст. Да виждам тези по-възрастни домашни любимци обаче може да бъде горчиво-сладко преживяване, защото виждам и ограниченията, които стареенето започва да налага върху живота им", заяви той.

Д-р Маккензи обясни, че наличието на начин да се удължат "най-добрите години" на кучето и да се отложат предизвикателствата, пред които то се изправя с напредването на възрастта, ще запълни "огромна празнина в способността ни да помагаме на кучетата и техните стопани".

Ако FDA одобри лекарството, това ще бъде първият случай, в който лекарство против стареене получава разрешение за употреба при какъвто и да е вид. Това би могло да проправи пътя и за по-добра превантивна медицина при хората, пише БГНЕС.