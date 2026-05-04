Осмото чудо: Най-голямата изкуствена река в света се простира на 4000 км в средата на Сахара

В сърцето на Сахара работи мащабен инженерен проект от тръби и помпи – това е най-голямата напоителна система в света, пише Startlap. Голяма изкуствена река пренася вода от дълбините на пустинята до северното крайбрежие на Либия чрез мрежа от тръби с дължина над 4000 километра.

Най-голямата изкуствена река в света

Според статията, проектът е обявен още през 80-те години на миналия век и е имал за цел да превърне сухите земи в плодородни насаждения. Системата работи с уникален ресурс – подпочвена вода, която се е натрупала под пясъците преди 40 000 години.

„Тръбопроводната система може да изпомпва до 6,5 милиона кубически метра вода на ден, което е достатъчно, за да напълни хиляди басейни с олимпийски размери“, отбелязва описанието на мащаба на конструкцията.

Изграждането на това съоръжение отне повече от двадесет години и струваше над 25 милиарда долара. Експертите смятат, че системата е уникална с това, че разчита частично на гравитацията, което позволява значителни икономии на енергия. Бъдещето на „осмото чудо“ обаче е несигурно поради невъзобновяемия ресурс.

„При сегашните темпове на добив, водните запаси биха могли да стигнат за 60-100 години, но биха могли да се изчерпят по-рано“, предупреждават експерти.

В допълнение към изчерпването на недрата, системата е значително повредена по време на гражданската война и възстановяването на повредените райони остава трудна задача за страната.

Преди това учени разкриха, че обитателите на сладководните реки са започнали масово да изчезват. Отбелязва се, че мигриращите сладководни риби са особено изложени на риск. Експертите подчертават, че за да ги спасят, държавите трябва да работят заедно, за да управляват реките като единен организъм, вместо да ги разделят по отделни национални граници. Това е належащ проблем, тъй като клюновидните риби поддържат реките, транспортират хранителни вещества и поддържат хранителните вериги.

Еколозите предупреждават, че намаляването на мигриращите сладководни риби не е нишов проблем. Те поддържат реките, транспортират хранителни вещества и поддържат хранителните вериги. Освен това, сладководните риби са в основата на мащабния риболов във вътрешните води, който изхранва и осигурява прехраната на стотици милиони хора.

В публикацията се отбелязва, че много от тези видове не са „местни“. Жизнените им цикли зависят от дълги, непрекъснати коридори – маршрути между местата за хвърляне на хайвера, зоните за хранене и развъдниците в заливните низини – които могат да се простират на хиляди километри и да пресичат множество граници.

