Откритието за Фукушима, което изненада учените

Учени откриха микроби в радиоактивна вода под реактора във Фукушима, които нямат никакви специални защитни механизми. Това откритие може да усложни демонтажа на атомната електроцентрала.

Фукушима изненада учените

Микроорганизми, които живеят в радиоактивна вода под разрушената атомна електроцентрала Фукушима Даичи повече от десетилетие, се оказаха изненадващо устойчиви – и без никакви специални адаптации към радиация. Това съобщава Science Alert.

След аварията в централата през 2011 г. под реактора се натрупа голямо количество замърсена вода. Инженерите забелязаха гъсти образувания в нея, наподобяващи микробни рогозки, което повдигна опасения: подобни съобщества биха могли да ускорят корозията на метала и да усложнят демонтажните работи, както се случи след аварията в Три Майл Айлънд в Съединените щати.

Екип, ръководен от Томоро Варашина и Акио Канай от университета Кейо, събра проби от торуса – запечатана камера под реактора, предназначена да абсорбира налягане на парата. Секвенирането разкри изненадващ резултат: вместо известни екстремофили като Deinococcus radiodurans или Methylobacterium radiotolerans, пробите бяха доминирани от често срещани морски хемолитотрофни бактерии от родовете Limnobacter и Brevirhabdus. Открити бяха и желязоокисляващи бактерии Hoeflea и Sphingopyxis.

Учените отбелязват, че тези микроби не проявяват повишена радиационна устойчивост, което показва, че нивото на радиация, макар и високо, не е било достатъчно разрушително, за да предотврати растежа на микробните съобщества с течение на времето, като по този начин се насърчава оцеляването на радиационно-устойчиви видове за сметка на други. Микроорганизмите вероятно са оцелели, като са образували биофилми, които създават естествена защитна бариера.

Това заключение има значителни инженерни последици. Образуването на биофилми в радиоактивна вода може да наруши видимостта, да ускори корозията на оборудването и да усложни процеса на извеждане от експлоатация на централата – проект, който ще отнеме десетилетия.

Изследователите отбелязват, че микробите във Фукушима не са мутирали в уникални „радиационни форми на живот“. Те са останали съвсем обикновени, но са демонстрирали, че дори в изключително враждебна среда животът може да съществува без допълнителни биологични трикове. И именно това създава нови предизвикателства за справяне с последиците от аварията.

Междувременно учените съобщиха, че дълбоко в Южнокитайско море се намира „Драконовата дупка“ – мистериозен вихър с дълбочина 301 метра. Учените са открили там уникална екосистема, съдържаща повече от 1700 вируса, повечето от които никога преди не са били виждани.

