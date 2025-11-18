Защо са направили 5200 мистериозни дупки в Перу? Отговорът може би е ясен

Преди стотици години някой e положил големи усилия, за да издълбае хиляди дупки в дълга ивица на върха на билото в подножието на Андите. Кой точно е построил структурата, известна като Монте Сиерпе, и защо озадачава света от 1933 г., когато Националното географско дружество публикува въздушните снимки на странното място, направени от Робърт Шипи? Сега археолозите смятат, че знаят отговора.

Защо са били направени дупките

Анализ на растителен материал, открит в дупките, предполага, че първоначално Монте Сиерпе може да е функционирала като пазар, а по-късно като счетоводна система, казва екип, ръководен от археолога Джейкъб Бонгърс от Университета в Сидни, Австралия.

„Защо древните хора са направили над 5000 дупки в подножието на южно Перу? Дали са били градини? Дали са събирали вода? Дали са имали земеделска функция?“, пита Бонгърс. „Не знаем защо са тук, но събрахме някои обещаващи нови данни, които дават важни улики и подкрепят нови теории за използването на мястото.“

Хората не са склонни да предприемат големи строителни работи, освен ако няма цел, а Монте Сиерпе е монументално произведение на ландшафтното инженерство. Дългата ивица от дупки е с дължина 1,5 километра и ширина около седем или осем дупки. Състои се от около 5200 дупки, изкопани от седимента, някои от които умишлено са подсилени отстрани с камъни. Това би изисквало значително планиране и време, което води до очевидните въпроси: Кой и защо?

Бонгърс и колегите му надграждат предишна работа, която предполага, че обектът е бил използван като система за данъчно облагане от инките. Археолозите са провели обширна теренна работа, картографирайки обекта с дронове и тествайки проби от седименти от вътрешността на дупките, за да определят кои материали, ако има такива, може да са били поставени там и колко отдавна.

Империята на инките се е преместила в региона около 1400 г. сл. Хр., така че учените са действали с предположението, че Монте Сиерпе е обект на инките. Културата на инките обаче не е първата, която е живяла там; преди разширяването им в региона, културата Чинча е живяла там стотици години.

Радиокарбонното датиране на дървени въглища от една от ямите разкри, че е отложен около 1320 до 1405 г. сл. Хр. – време, което предполага, че материалът предшества инките. Ако е така, това предполага, че Чинча вероятно са построили и използвали обекта много преди пристигането на инките. Фрагменти от керамика, открити на повърхността, подкрепят същата времева рамка.

Най-значимото откритие, казват изследователите, е съдържанието на дупките. Техният микроботанически анализ на седименти от 19 дупки е разкрил нишестени и поленови зърна от царевица, Amaranthaceae (групата растения, която включва киноа, спанак, цвекло и манголд), Pooidae (подсемейство треви, което включва зърнени култури като овес, пшеница и ечемик) и Cucurbita (тиква). Други открити растителни материали включват видове папур и върба, използвани в производството на кошници. Взети заедно, тези резултати показват, че дупките някога са съдържали хранителни растения, държани в кошниците, използвани за транспортирането им.

„Това е много интригуващо“, казва Бонгърс. „Може би това е бил пазар преди инките. Знаем, че населението преди испанците тук е било около 100 000 души. Може би морски търговци, кервани с лами, фермер, рибари и други са се събирали на мястото, за да обменят местни стоки като царевица и памук.“

И все пак въздушните изображения на мястото разкриха модел, който не е толкова очевиден от земята. Дупките са подредени в блокове, които според изследователите са забележително подобни на кипу на инките, средство за броене с възли, открито в същата долина. Това предполага, че по-късните инки са пренасочили дупките за събиране на данъци, използвайки ги като регистър за данъци, за да гарантират събирането на съответните налози.

„По принцип аз разглеждам тези дупки като вид социална технология, която е обединявала хората и по-късно се е превърнала в мащабна счетоводна система по време на Империята на инките“, казва Бонгърс.

„Все още има много въпроси – защо това се вижда само тук, а не из целите Анди? Дали Монте Сиерпе е бил вид „ландшафтно кипу“? – но ние се доближаваме до разбирането на това мистериозно място. Много е вълнуващо.“

Следващата стъпка е втора фаза на теренна работа за събиране на повече проби, датиране на повече от ямите и изучаване на повече от местните кипу, за да се потвърдят и надградят тези завладяващи открития.

Изследването е публикувано в Antiquity.