Седемте най-известни мумии в света: какви тайни успяха да разкрият учените

Учените вече са открили много мумии, до които са били погребани лични вещи на мъртвите, както и съкровища. Мумифицираните тела помагат на учените да разкрият тайните на вярванията и обичаите на древните хора, както и да разкажат за техния начин на живот. А по-подробните изследвания позволяват да се разбере от какво е починал човек и от какво е бил болен преди това. Изданието Live Science е публикувало данни за седем известни мумии, които са пазели своите тайни, но те са успели да бъдат разкрити.

През 1991 г. група туристи откриват в Алпите в Австрия ледена мумия на човек, сега известна като ледената мумия Йоци. Първоначално местните власти решили, че това тяло принадлежи на замръзнал катерач, тъй като било толкова добре запазено. Но по-късно учените установили, че мумията, която е намерена в планините на височина над 3 хиляди метра, принадлежи на човек, живял в медната епоха преди 5300 години.

Изследване, проведено през 2013 г., показа, че този мъж е починал от изстреляна по него стрела, както и от това, че след падането си е наранил главата.

Учените са установили, че този мъж е бил на около 40 години, роден е в Централна Европа и е ял месо от алпийска коза. Анализът показал, че Йоци има здравословни проблеми, по-специално страдал от артрит и чревни паразити. Изследването показало, че той дори се е лекувал с билки в опит да се отърве от болката. Учените също така разбрали, че преди смъртта си той се е занимавал с подготовката на оръдия на труда, които вероятно е искал да използва за защита.

Човекът от Толунд е мумия, намерена в блато през 1940 г. в Дания. Тази мумия е невероятно добре запазена и принадлежи на човек, живял през желязната епоха, между 405 г. пр.н.е. и 380 пр.н.е. Преди смъртта си този човек е ял ечемична каша и риба, след което е бил обесен.

Tollund Man, 300-400 BC, Bog body. He was hanged to death and then placed in a Danish bog. Reasons for bog bodies are various, but some may have been sacrifices as these liminal wetlands were seen as gateways to supernatural lands. #FearFulFens pic.twitter.com/yA5ondRpe5

