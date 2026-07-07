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Жена прекоси Тихия океан и счупи два световни рекорда (ВИДЕО)

07 юли 2026, 14:49 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: Pexels / Pixabay
Жена прекоси Тихия океан и счупи два световни рекорда (ВИДЕО)

Американката Келси Пфендлер прекоси сама централната част на Тихия океан с малка гребна лодка, като измина разстоянието от Калифорния до Хавай за по-малко от месец и половина. Ако постижението ѝ бъде официално потвърдено, тя ще счупи два световни рекорда – един за жени и един за мъже – за най-бързо подобно преминаване. Келси, която работи като рафтинг инструктор тръгна от Монтерей през май. В 6,5-метрова гребна лодка тя измина близо 3900 километра и след малко под 44 дни достигна пристанището на Хонолулу, където беше посрещната от стотици хора.

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Видеодневник

По време на пътуването си Пфендлер водеше видео дневник и споделяше със своите последователи как се справя с живота насред океана. Тя показа как готви, пере дрехите си, справя се с липсата на сън и преживява бури напълно сама. 

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Според Международното дружество за гребане в океана, което записва подобни постижения за Книгата на рекордите на Гинес, американката вероятно е надминала предишни рекорди за скорост. Преди това рекордът при жените беше 86 дни, докато при мъжете - 52 дни. Официално потвърждение на постижението все още се очаква.

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Наука Тихия океан плаване океан Келси Пфендлер
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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