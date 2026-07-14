Македонско международно движение: България си присвоява македонската идентичност

Базираното в Канада Македонско международно движение за правата на човека призовава за незабавно прекратяване на "антимакедонските преговори" с България, говори за "културен геноцид" срещу македонците, но и че "българската държава си присвоява македонската идентичност при създаването на собствената си национална идентичност", както и че "българи в Северна Македония не присъстват". Позицията е намерила място в публикация на вестник "Илинден - Тирана".

Издател на вестника е аналогичната на непризнатата в България сепаратистка ОМО "Илинден" - "Илинден - Тирана" на Никола Гюрджай, също известен с антибългарската си пропаганда и отричането на българите в Албания.

Всички тези абсурдни твърдения са представени като условия от страна на България, но освен, че не отговарят на истината - страната ни не е поставяла условия, а има европейска преговорна рамка, в която влиза вторият протокол с България, където е предвидено включване на българите в македонската конституция, разсекретяване на архивите на югославските служби и редакция на учебници, в които има език на омразата срещу България.

"След като видя колко голяма западна подкрепа получи Гърция за подобните си искания за принудителна промяна на името на силно обидното име „Северна Македония“ в замяна на вдигане на ветото върху кандидатурата на Македония за членство в НАТО, България реши да имитира гръцката тактика", продължава тезата си Македонското международно движение за правата на човека.

Против членство в ЕС и НАТО

Макар и базирано в Канада - Македонското международно движение за правата на човека е против членството на Северна Македония в ЕС и НАТО, тъй като според движението "тези организации очевидно потъпкват своите ценности за разпространение на демокрацията и човешките права".

Прави впечатление, че позициите съвпадат с тези на новия руски посланик в Скопие Дмитрий Зиков, който в интервю за "Нова Македония" дава БРИКС като алтернатива за ЕС на югозападната ни съседка.

Неслучайно последната резолюция на Европейския парламент, която констатира липсата на напредък на Скопие, предупреждава за ширещото се сръбско и руско влияние в Северна Македония. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България