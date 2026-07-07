Как бозайниците са завладели планетата след динозаврите: Ново откритие на учените

Палеонтолозите откриха уникална улика за това как първите бозайници са успели да „завладеят“ планетата след мащабното измиране на динозаврите преди 66 милиона години. След като изучиха колекция от 200 древни зъба, учените откриха странна аномалия: в ранните етапи на завладяването на света еволюцията на бозайниците се е основавала на размера на зъбите им, а не на интелигентността или адаптацията. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Как бозайниците са завладели Земята?

Изследователите са изследвали фосили, открити в Южен Китай, всички от които датират от епохата на палеоцена; първите 10 милиона години след измирането в края на периода Креда.

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Вместо да еволюират наведнъж, ранните бозайници изглежда са поели по по-постепенен път на своята еволюция. Използвайки 3D модели с висока резолюция, изследователите са установили, че най-ранните плацентни бозайници първоначално са развили сравнително големи зъби, които са били с проста форма и са показвали малки вариации.

По-специализирани черти се появяват едва по-късно, позволявайки на животните да преработват по-голямо разнообразие от храни, докато се разширяват в нови екологични ниши.

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Изследователите описват този модел като „увеличаване на силата преди захапката“. В началото бозайниците просто бързо са увеличили телесната си маса и размера на зъбите. И едва след 5 милиона години започва истинска еволюционна експлозия - появяват се разнообразни форми, зъбите стават по-остри или извити за специфична храна, обясняват авторите на изследването.

„Фактът, че зъбите директно взаимодействат с околната среда чрез отхапване и дъвчене, ги прави ключови за идентифициране на потенциални връзки между тяхната структура и екологичната им ниша“, каза съавторът на изследването Циен Ли от Китайската академия на науките.

Тези открития показват колко много остава неизвестно за най-ранните етапи от еволюцията на бозайниците.

Междувременно учените успяха да разгадаят дългогодишна мистерия за еволюцията на калмарите и сепиите, които са съвременници на динозаврите. Изследователите са стигнали до заключението, че тези животни са се появили в океанските дълбини преди повече от 100 милиона години и са оцелели след масови измирания, като са се крили в богати на кислород дълбоководни местообитания. ScienceDaily пише за това.

Калмарите и сепиите обитават среди, вариращи от дълбоки океани до плитки крайбрежни райони. Въпреки разнообразието си, повечето от тях споделят една обща характеристика: вътрешна черупка. Тази структура може да варира значително, но някои видове, живеещи в плитки води, са я загубили напълно. Предвид това, разбирането как тези различни форми са свързани беше доста трудно.

Чрез комбиниране на геномни данни с фосилни доказателства, учените реконструирали както хронологията, така и екологичния контекст на еволюцията на калмарите и сепиите.

„Нашият анализ показва, че тези животни произхождат от дълбокия океан – местообитание, където все още живеят видове като калмарите от вида „ramshorn“, казва д-р Густаво Санчес, водещ автор на изследването и изследовател в отдела по молекулярна генетика на OIST.

Палеонтолозите са преброили приблизително 18 000 индивидуални отпечатъка, оставени от животни преди около 70 милиона години - последният период от съществуването на динозаврите преди масовото им измиране.

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