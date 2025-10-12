Учените алармират: Местоположението на континентите драстично се променя

Ако вземете глобус и го завъртите към Тихия океан, ще видите само вода. От друга страна, ако го завъртите към Африка, Европа и Азия, ще видите много земя. Британското онлайн издание "IFLScience" е отговорило на въпроса защо всички континенти са струпани заедно. То отбелязва, че за всичко това може да се обвини Пангея и предимно цикълът на суперконтинентите.

Снимка: iStock

Континентите обаче всъщност продължават да се разширяват, а Атлантическият океан се уголемява, отдалечавайки Северна и Южна Америка от Европа и Африка. Те обаче не са се разпространили по-равномерно по земното кълбо и може никога да не постигнат това.

Важно е да се отбележи, че на всеки 300-500 милиона години повечето континенти се оказват в суперконтинент - обширен регион, състоящ се от няколко тектонични плочи, издигащи се над морското равнище. За да се счита един суперконтинент за такъв, той трябва да покрива поне 75% от земната суша. Въпреки че Европа, Азия и Африка са свързани, те покриват само 57% от общата земна площ на Земята.

Суперконтинентът Пангея

Снимка: iStock

Пангея е последният известен суперконтинент, съществувал отпреди 336 до 175 милиона години, и все още сме свидетели на неговото разпадане. Преди Пангея е имало Гондвана (невинаги разпознавана като суперконтинент) и много други, чиито имена са по-малко популярни сред широката публика. Изданието пише: "Поуката от историята е, че силите на континенталния дрейф движат континентите по земната повърхност. В продължение на стотици милиони години континентите се сближават, за да образуват суперконтинент, а след това суперконтинентът се разпада толкова лесно, колкото се е образувал. Така че, през следващите няколко десетки милиона години всичко ще стане по-малко плътно: Евразия ще се измести на изток, а Америка ще се измести на запад. След това може би всичко отново ще стане уютно и бъдещият суперконтинент ще започне да се формира".

Отбелязва се, че дотогава Земята може да се разглежда като голяма синя топка с малко сухоземни маси – достатъчно е да бъде в орбита над Южния Тихи океан, толкова обширен, че има свои собствени антиподи, пише БГНЕС.

