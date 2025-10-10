Земетресение в медицината: Разработиха метод за увеличаване на ръста

Десетилетия наред идеята, че възрастен човек може да увеличи ръста си, изглеждаше чиста фантазия. Въпреки това, напредъкът в съвременната медицина превърна тази възможност в реалност благодарение на процедура, наречена операция за удължаване на крайниците. Първоначално разработена за коригиране на костни деформации или лечение на сериозни травми, тази техника придоби популярност сред хората, които искат да увеличат ръста си с няколко сантиметра по естетически причини.

Снимка: iStock

Как работи операцията за удължаване на крайниците?

Процедурата се основава на процес, наречен дистракционна остеогенеза, при който костта постепенно се удължава, за да се стимулира растежът на нова костна тъкан.

Предоперативна оценка:

Преди операцията пациентът преминава през пълно медицинско и психологическо изследване, за да се потвърди, че е подходящ кандидат. Анализират се здравето на костите, общото физическо състояние и психическата готовност да се справи с дългия процес на възстановяване.

Още: Разкриха точните мерки за добро здраве: Свързани са с ръста и талията на човека (ВИДЕО)

Хирургична интервенция:

Под анестезия хирургът извършва остеотомия, която включва внимателно разрязване на костта. След това се поставя вътрешно или външно удължаващо устройство, за да се поддържат краищата на костта разделени.

Снимка: iStock

Фаза на разтягане:

През следващите седмици устройството се регулира постепенно – приблизително с един милиметър на ден – за да се разделят костните сегменти. Това пространство се запълва с нова костна тъкан, която расте и се втвърдява с течение на времето.

Фаза на консолидация:

След като се достигне желаната дължина, удължаването се спира и костта се оставя да зарасне напълно. Този процес може да отнеме няколко месеца и обикновено изисква използването на патерици или проходилки.

Още: От коя порода са най-високите кучета?

Постоперативна рехабилитация:

Физиотерапията е от съществено значение за възстановяване на силата и подвижността. Упражненията помагат за адаптиране на мускулите, ставите и връзките към новата дължина на крайника.

С колко сантиметра можете да се удължите?

В зависимост от случая, пациентите могат да увеличат височината си с между 5 и 8 сантиметра, въпреки че резултатите варират в зависимост от физическото състояние, типа на използваното устройство и дисциплината по време на възстановяването.

Още: В името на? Жени все по-често се подлагат на операция за намаляване на ръста

Рискове и съображения

Снимка: iStock

Въпреки че операцията може да даде забележителни резултати, тя не е без рискове. Възможните усложнения включват:

- Костни или кожни инфекции

- Увреждане на нерви или кръвоносни съдове

- Хронична болка

- Забавено укрепване на костите

- Дисбаланс в походката или стойката

Процесът на възстановяване може да бъде дълъг и изтощителен, както физически, така и емоционално. Ето защо консултацията с опитни ортопедични хирурзи и поддържането на реалистични очаквания са ключови за постигането на успешни и безопасни резултати.

Още: Учени посочиха идеалната височина спрямо пола и възрастта

Операцията за удължаване на крайниците представлява впечатляващ напредък в съвременната медицина: тя предлага реална възможност за увеличаване на ръста дори в зряла възраст, но изисква сериозен ангажимент, време и значителен медицински риск, пише "Marca".