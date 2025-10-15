Удвоил се е броят на видовете диви пчели, застрашени от изчезване

Броят на видовете диви пчели в Европа, застрашени от изчезване, се е увеличил повече от два пъти през последното десетилетие, докато броят на застрашените видове пеперуди се е удвоил почти, съобщи The Guardian. Заплахата, пред която са изправени ключовите опрашители, беше разкрита от научни изследвания за червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN), които установиха, че най-малко 172 вида пчели от 1928 са изложени на риск от изчезване в Европа. Броят на пеперудите, застрашени от изчезване в Европа, се е увеличил от 37 на 65 от последното проучване, проведено преди 14 години. Един вид, мадейрската голяма бяла пеперуда (Pieris wollastoni), вече е обявен за изчезнал.

„Освен красотата и културното си значение, опрашителите като пчелите и пеперудите са жизненоважни за нашето здраве, хранителните ни системи и икономиките ни – поддържат плодовете, зеленчуците и семената, които ни хранят“, каза Гретел Агилар, генерален директор на IUCN. „Последните оценки на европейския червен списък разкриват сериозни предизвикателства, като заплахите нарастват за пеперудите и ключовите видове диви пчели.“

Защо все повече пчели и пеперуди са застрашени

Причините за бързия спад на популациите в последно време са продължаващото унищожаване или увреждане на местообитанията, причинено от интензификацията на селското стопанство и изоставянето на земя, отводняването на влажните зони, прекомерната паша от добитъка и използването на торове и пестициди, включително неоникотиноиди. Фрагментацията на благоприятните за опрашителите местообитания значително увеличава риска от местно изчезване.

Глобалното затопляне също се оказва основна заплаха: 52% от всички застрашени пеперуди в Европа са застрашени от климатичната криза – приблизително два пъти повече, отколкото преди десетилетие.

До 90% от цъфтящите растения в Европа зависят от опрашването от животни, според д-р Денис Мишез, водещ координатор на оценката на дивите пчели. „За съжаление, популациите на дивите пчели са в драстичен спад и не могат лесно да бъдат заменени от управлявани колонии“, каза той. „Ако дивите пчели изчезнат, много диви растения също може да бъдат изложени на риск - богатите на цветя поляни и красивите видове орхидеи са само няколко примера.“

Кои са застрашени

Петнадесет вида земни пчели, които играят ключова роля в опрашването на грах, боб, фъстъци и детелина, и 14 вида целофанови пчели, известни с опрашването на дървета като върби и червени кленове, сега са класифицирани като застрашени. Simpanurgus phyllopodus, минираща пчела, уникална за континента и единствен вид от този род в Европа, сега е оценена като критично застрашена – научната категория, най-близка до изчезване в дивата природа.

Пеперудите, които се срещат само по планинските върхове, са особено уязвими от глобалното затопляне, тъй като трябва да се движат нагоре по хълмовете, когато местообитанията им се затоплят, но в крайна сметка пространството им се изчерпва. В Южна Испания пеперудите Nevada grayling и Andalusian anomalous blue са сред над 40% от европейските ендемити (срещани само в Европа), застрашени от изчезване. В Средиземно море видове като критично застрашения Karpathos grayling са застрашени от екстремна суша и горски пожари.

Междувременно, в Северния полярен кръг, глобалното затопляне кара границата на дърветата да се измества на север с десетки метри всяка година, като храсталаците навлизат в блатата и тундрата. По-топлите условия също така означават, че северните елени вече не могат да прекосяват леда, за да пасат арктическите тревни съобщества и да ги поддържат отворени. Осем вида пеперуди са застрашени от изчезване в този регион, включително Freija fritillary и Arctic ringlet.

Какво може да се направи

„Най-голямото местообитание за всички тези опрашители са богатите на цветя пасища, а те изчезват много бързо в цяла Европа поради всички тези фактори“, каза Мартин Уорън, един от водещите координатори на оценката на пеперудите. „Положителното е, че толкова много хора се интересуват сега и има много по-голяма осведоменост. Съгласно законодателството на ЕС за възстановяване на природата, всички държави членки трябва да обърнат намаляването на опрашителите до 2030 г. и ще трябва да започнат да правят нещо. Има собственици на земя, които са заинтересовани. Да се ​​надяваме, че ще могат да получат стимулите, които ще им помогнат по пътя им.“

Според Уорън има „леснодостъпни“ действия за опрашителите, които няма да намалят производството на храни – и може да го увеличат – като например земеделските производители да създават богати на цветя полета около своите ниви.