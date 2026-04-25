Вече да не ползваме имуностимуланти: Учени откриха коя бира има най-много витамини

Учени откриха коя бира е "най-богата на витамини". Анализ на 65 вида бира показа, че ечемичената бира, особено бок, съдържа най-много витамин B6. Следват лагерите и тъмните бири. Най-ниските нива са открити в пшеничните и оризовите бири. Не е открита съществена разлика между алкохолната и безалкохолната бира. Още: Американски вирусолог разработи бирена ваксина: Ще стане ли най-сетне ваксинацията приятна

🍺 Happy weekend — scientists have found which beer is the most “vitamin-rich”



An analysis of 65 types showed that barley beer, especially bock, contains the most vitamin B6. Lagers and dark beers follow.



The lowest levels were found in wheat and rice beers. No significant… pic.twitter.com/Ez0II2EYWl — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2026

Американски вирусолог разработи бирена ваксина

Американски вирусолог съобщи, че е разработил "бирена ваксина" – напитка на базата на мая, съдържаща вирусоподобни частици, които според него могат да стимулират производството на антитела при хората.

Крис Бък, работещ в Националния институт за изследване на рака (NCI) в Мериленд, е създал експерименталната напитка, приготвена от генетично модифицирана мая, за да произвежда вирусоподобни частици от полиомавирусни протеини. Тези частици не са живи вируси, но могат да стимулират имунната система.

Ученият е работил в продължение на много години върху традиционна полиомавирусна ваксина, но след това се е запитал дали компонентите на ваксината могат да бъдат доставяни по различен начин – чрез храна или напитки.

Така създал щам на мая, който произвежда структури, подобни на полиомавирусните частици, и е използвал тази мая за ферментация на бира.

Бък е изпробвал собствената си "ваксина от бира" - върху себе си и върху членове на семейството си, като според него в кръвта им след това са били открити антитела, които могат да помогнат на организма да се бори с полиомавирусните инфекции.

Експериментът на Бък предизвика полемика в научната общност. Оттам казват, че въпреки твърденията му засега на този етап е твърде рано да се каже дали тази напитка наистина ще има ефект на ваксина. Изследването му не е рецензирано и за момента не е официално одобрено като метод за ваксинация.

Много експерти смятат, че резултатите, получени върху няколко души (самия Бък и неговите роднини), са недостатъчни, за да се направят заключения за надеждността на този подход. Стандартните ваксини изискват клинични изпитвания с хиляди участници, за да се оцени тяхната ефективност и безопасност.

Още: Посочиха коя бира надува стомаха най-малко