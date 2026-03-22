Victimblaming: Защо обществото често обвинява жертвата?

"Какво е правила сама по това време навън?", "Защо е отишла там?", "Ами, виж как се е облякла?". За съжаление, въпреки времето, в което живеем тези фрази често могат да бъдат чути по адрес на жени, деца и мъже, пострадали от насилие. Вместо съчувствие и помощ жертвите често получават обвинение, фокусирано върху поведението, външния вид и начина на обличане на пострадалия, а не върху по-важното: самият акт на насилие. Обвиняването на жертвата е социален феномен, наречен "виктимблейминг" (victimblaming).

Произход на термина

Терминът произлиза от английските думи „victim“ (жертва) и „blaming“ (обвиняване). Това явление възниква, когато хората прехвърлят вината, изцяло или частично, върху жертвата, докато намират извинения за извършителя. Терминът е въведен за първи път от психолога Уилям Райън в книгата му от 1971 г. „Blaming the Victim“ (Обвиняване на жертвата). Той определя обвиняването на жертвата като оправдание на неравенството чрез разкриване на недостатъците на жертвите.

Психологически механизъм

Обвиняването на жертвата често се основава на психологически механизми. Сред тях е когнитивното изкривяване, наречено „феноменът на справедливия свят“, въведено от Мелвин Лърнър. Това е естествено човешко желание да се изолира от един неконтролируем свят. Когато можете да намерите логично обяснение, изглежда сякаш можете да внесете ред в целия хаос: „Ако съм добър, нищо лошо няма да ми се случи. А ако се случи, тогава е моя собствена вина.“

Животът като цяло е по-лесен, когато жертвата е виновна. Тогава можете да си кажете: Какво е направила тя, което аз не трябваше да правя? Например, не стойте до късно навън, не носете ярки или оскъдни дрехи, не пийте и не ходете по партита и най-хубавото е, не излизайте от вкъщи, освен ако не е абсолютно необходимо. И тогава, ако спазвате всичко това, нищо лошо няма да се случи. Има обаче едно предупреждение: макар че това може да ви позволи да контролирате собствения си живот, то не контролира живота и мотивите на онези, които са избрали да изнасилят или пребият някого. Следователно, когато жертвата се сблъска със суровата реалност, тя отново започва да си мисли, че тя е направила нещо нередно. И ако извършителят не получи това, което заслужава, това означава, че обществото не го смята за грешен, така че "проблемът е в мен и аз заслужавах това, което ми се случи."

"Правилната" жертва

Норвежкият криминолог Нилс Кристи, създателят на концепцията за „идеалната жертва“, обяснява в статията си от 1986 г. „Идеалната жертва“, че обществото е склонно да симпатизира само на жени, които отговарят на стереотипа за „правилната жертва“: слаба, „уважавана“, на „правилното“ място и жертва на „лош“ непознат. Идеалната „жертва“ е уязвима, болна, неспособна да си тръгне и ангажирана с добро дело, докато извършителят, пише Кристи, е силен, едър и лош.

В тази рамка става ясно защо всяко отклонение от „идеалния“ сценарий – познаване на агресора, употреба на алкохол, наличие на „съмнителна“ професия или носене на „провокативно“ облекло – поражда подозрение и намалява съчувствието.

Разпространението и сложността на обвиняването на жертвата са подробно изследвани от Джесика Тейлър в книгата ѝ „Защо жените са обвинявани“ (2020). Според нея обвиняването на жертвата е дълбоко вкоренено в социалните структури и културните норми – например в дискусиите за външния вид и поведението на жената. Някои се сблъскват с допълнителна маргинализация и заглушаване, а степента на вината е повлияна от раса, социална класа, сексуална ориентация и полова идентичност, установява Тейлър.

Биологична малоценност

Други по-радикални феминистки критики разглеждат културата на обвинението като структурна част от патриархалната система. Андреа Дуоркин обръща внимание на централния механизъм на потисничеството – идеята, че жените са „естествено“ по-нисши от мъжете. Това се превръща в основа както за индивидуално унижение, така и за институционализирано насилие, пише Дуоркин: „Това означава, че някъде дълбоко в теб съществува идеята, че биологично нямаш право на същото достойнство и същото човешко уважение, на което имат право мъжете.

Тази вяра в биологичната малоценност на жените, разбира се, не се ограничава само до мъжете. Те не са единствените, които вярват в това. Жените са възпитани да вярват в това за себе си и много от нас всъщност го правят. Всъщност това убеждение е в основата на системата, в която живеем, независимо дали се сблъскваме с него пряко или косвено. То служи и като оправдание за повечето форми на систематично сексуално насилие, които жените преживяват.“

Защо обвиняването на жертвата е опасно

Обвиняването на жертвата създава два вида проблеми: то влошава състоянието на жертвата и възпрепятства усилията за борба с насилието в обществото.

За оцелелия, обвиняването на жертвата е опасно, защото:

обезценява тежкия опит на човека, карайки го да се отдръпне от обществото;

намалява самочувствието;

поражда срам и самообвинение.

Хората, които преживяват обвиняване на жертвата след травматично събитие, може да се нуждаят от повече време, за да възстановят психичното си здраве. Те са изложени на по-висок риск от развитие на посттравматично стресово разстройство, депресия и суицидни мисли.

Поради страх да не бъдат осмивани или обвинени в лъжа, жертвите на насилие често отказват да съобщят за инцидента на органите на реда, което често води до това насилниците им да останат ненаказани. В случаите на домашно насилие, обвиняването на жертвата от други може да остави пострадалата с постоянно чувство на безпомощност и малоценност. Става по-трудно за нея да се откъсне от насилника и той може да установи пълен контрол над нея.

Как да се борим с обвиняването на жертвата

Когнитивните изкривявания, които водят до обвиняване на жертвата, са често срещани при почти всички общества. Следователно, най-важното нещо в борбата с това е да се опитате да промените собствените си убеждения и поведение.

Съпротивлявайте се на автоматичното правене на изводи, които предполагат обвиняване на жертвата. Например, когато слушате някой да говори за насилие, опитайте се да не питате: „Пила ли е?“ или „С какво е била облечена?“ Не питайте: „Защо не се развежда?“, когато говорите за жертва на домашно насилие. Когато задавате такива въпроси, вие директно прехвърляте вината за случилото се върху човека, който страда или е страдал и по този начин косвено заставате на страната на насилника.

Не позволявайте обвиняване на жертвата във ваше присъствие. Обяснете защо смятате, че това е неприемливо. Ако това е невъзможно по някаква причина, опитайте се да смените темата.

Ако жертвата се обвинява за случилото се, не забравяйте да ѝ кажете, че това не е вярно. Без значение какво е направила или как се е държала, насилникът е имал избор: да извърши насилие или не. Ако насилникът е избрал първото, това е изцяло негова вина и само той трябва да носи отговорност за това.

