Александър Кендеров за "Скакалци": Когато сатирата се превръща в огледало на живота (ВИДЕО)

Изключително важна е социалната активност особено при младите. Сега е много известен изразът от по-възрастни към по-млади "Ние не успяхме, вие се оправяйте", което за мен е голяма глупост. Нещото, което никой не може да ти вземе, е свободната воля и позицията. За мен това е просто едно оправдание, прехвърляне на отговорност, което е безумно и не мисля, че е правилно.

Това каза актьорът Александър Кендеров в предаването "Студио Actualno", във връзка с темите в новия спектакъл на Малък градски театър "Зад канала" - "Скакалци".

Основен фокус в постановката по мотиви на големия български драматург Ст. Л. Костов е корупцията като начин на живот, разгледана през призмата на алчността, нагласените игрички и безскрупулното изнудване.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

В репертоара на МГТ "Зад канала" тя влиза под режисурата на Бина Харалампиева, в драматургична версия е на Юрий Дачев.

Актьорите се впускат с блестящ талант и майсторство в този шеметен свят на мераци, хитрини, власт, печалба и човешки слабости. Филип Аврамов, Стефан Рядков, Малин Кръстев, Христина Джурова, Жени Лечева, Василена Атанасова, Мартина Тодорова, Богдан Бухалов, Александър Кендеров, Иван Петрушинов, Емил Котев, Александър Карасански и Атанас Чопов играят с темперамент, прецизност и удоволствие, които заразяват залата. Изграждат пъстър свят, в който комедията се ражда еднакво от думите, жестовете, музиката и движението.

Александър Кендеров влиза в ролята на култовия инспектор Беличков, който по думите на актьора е млад кариерист, желаещ да се научи как да използва нивото, което е достигнал и собствената си професия, за да изкарва повече пари от тези, които заплатите му позволяват.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

"Ролята за мен беше предизвикателна със сигурност, защото не ми се е налагало да влизам в обувките на такъв човек преди. Беше ми много интересно да видя как този човек минава по пътя си да се научи да стане инспектор, който може да използва своите умения за изкарване на пари. Има много моменти, в които влиза в някоя сцена с очевидно много по-нисък статус от този на партньорите му, но трябва да "играе", че е с много по-висок статус от тях, за да може да ги държи за ухото и да им казва какво да правят и как да действат", сподели актьорът.

За Кендеров подобни сцени изискват внимателно изграждане на характера и прецизна работа с актьорските средства. Необходимо е да намери начина, по който героят компенсира липсата на действителен авторитет чрез демонстрация на увереност и властност.

Работата по тази роля му предоставя възможност да излезе извън познатите си творчески граници и да изследва поведение, което се различава от собствените му разбирания и досегашен сценичен опит.

Според младия актьор темата за корупцията е много важна, защото може да оказва влияние не само върху функционирането на институциите, но и върху човешката психика и отношенията между хората.

Той сподели, че е забелязал все по-често хората да проявяват неприязън едни към други - включително към собствените си близки и към непознати на улицата. По думите му все по-рядко се срещат спонтанната усмивка и добронамереното отношение, докато неодобрението и презрението сякаш стават по-видими в ежедневието.

Кендеров допуска, че една от причините за подобно обществено напрежение може да бъде усещането, че институциите не изпълняват задълженията си по начина, по който хората очакват. Той дава пример с полицията: когато гражданите смятат, че тя не върши работата си достатъчно ефективно, някои от тях могат да решат сами да поемат отговорност и да се опитат да разрешат проблемите, които виждат около себе си.

Подобна инициатива обаче може да предизвика негативна реакция у други хора. Така се създава порочен кръг, при който неудовлетворението от институциите поражда опити за самостоятелни действия, а тези действия на свой ред могат да предизвикат недоверие и враждебност.

Повече за спектакъла - вижте в интервюто.