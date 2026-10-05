"Скакалци" превзеха "Зад канала": Смях, музика и аплодисменти на крака

Силна актьорска игра. Музика. Танци. Смях. И на финала – нестихващи аплодисменти на крака. Така публиката посрещна първата за сезона премиера на Малък градски театър "Зад канала" – "Скакалци" по мотиви от пиесата на Ст. Л. Костов, спектакъл на Бина Харалампиева в драматургична версия на Юрий Дачев.

В ръцете на Бина Харалампиева "Скакалци" не стоят в музейната витрина на класическата драматургия. Те скачат, тичат, пеят, танцуват и се смеят – с неудържимата енергия на спектакъл, който не оставя публиката безучастна. Историята лети с енергията на съвременна комедия, която превръща човешките нрави в повод и за смях, и за размисъл.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

Актьорите се впускат с блестящ талант и майсторство в този шеметен свят на мераци, хитрини, власт, печалба и човешки слабости. Филип Аврамов, Стефан Рядков, Малин Кръстев, Христина Джурова, Жени Лечева, Василена Атанасова, Мартина Тодорова, Богдан Бухалов, Александър Кендеров, Иван Петрушинов, Емил Котев, Александър Карасански и Атанас Чопов играят с темперамент, прецизност и удоволствие, които заразяват залата. Изграждат пъстър свят, в който комедията се ражда еднакво от думите, жестовете, музиката и движението.

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Музиката на Асен Аврамов, изпълнявана на живо през цялото време от Иван Лечев, Стоян Младенов и Мартин Марков, е част от пулса на спектакъла. Автор на великолепните костюми и сценография е Свила Величкова, а хореографията на проф. д-р Анна Пампулова дава на актьорите още едно пространство за игра.

А какво прави една пиеса, написана в началото на ХХ век, да звучи толкова живо днес? Отговорът е и в самата история – а може би още повече в начина, по който тя се среща със съвременния зрител.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

"Близо век "Скакалци" не слиза от сцената, отбелязва Юрий Дачев. - И макар никога да не се е "качвала" до "Големанов" – високото стъпало в драматургията на Ст. Л. Костов, също тъй продължава да предизвиква нагарчащ смях. И въпроса: толкова ли не сме се променили? Любимото ни Отечество и ние самите? Корупция до шия и претенции дотам, безскрупулно оцеляване и напудрена простотия, приказки за морал и бушуващи мераци, патриотично просълзяване и безогледно търгашество? За кой век и за кое българско общество става дума?

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С този объркващ въпрос и с решението, че ако не за друго, то сили за смях трябва да запазим, ви каним на нашето представление. Забавлявайте се, чудете се, разходете се из градината на един новобогаташ и из съдебните зали... Но, знайте! Ако в този шеметен водевил ви напълзят като скакалци горчиви мисли – рискът е ваш!"

Публиката на премиерата вече пое риска. И награди спектакъла с аплодисменти на крака.

На 10 октомври е второто премиерно представление, за което са останали ограничен брой билети.

Следващите дати са 18 и 30 октомври, 8, 18 и 29 ноември, 12 и 23 декември 2026 г.

Билети на касата на театъра и онлайн.

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