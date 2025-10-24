Румънски медии: България не е доволна, че се бавим с новите връзки над Дунав

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на България Гроздан Караджов остро критикува Румъния за „систематичните пречки“ пред разширяването на инфраструктурните връзки по Дунав. Според Караджов, въпреки активната работа на България и Европейската комисия, Румъния проявява неохота да разшири свързаността отвъд единствената точка Русе - Гюргево.

„Още от пет месеца работим по пътната карта за коридорите север–юг. Видно е, че има желание от страна на Румъния да остане само една точка: Русе - Гюргево. Те нямат готовност дори да подпишат споразумение за нови мостове. Не става дума за пари или строителство, а просто за съгласие на хартия“, цитират вицепремиерът Караджов румънски медии.

