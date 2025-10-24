Войната в Украйна:

Изумителна прилика между турския актьор Бурак Дениз и английския певец Зейн Малик (ВИДЕО)

24 октомври 2025, 20:32 часа 0 коментара
Изумителна прилика между турския актьор Бурак Дениз и английския певец Зейн Малик (ВИДЕО)

В света на шоубизнеса често се срещат случаи на удивителни прилики между известни личности. Един от най-обсъжданите примери е сходството между турския актьор Бурак Дениз и британския певец Зейн Малик, който бе част от "One Direction". Въпреки че към днешна дата Зейн изглежда доста по-различно, видео със снимки от миналото показват колко много общо има с актьора от сериала "Избраният". 

И двамата мъже споделят впечатляващо сходство в чертите на лицето. Тъмната им, гъста коса рамкира изразителни очи с дълбок поглед, а високите им скули придават на лицето скулптурен вид. Формата на челюстта и леко заострената брадичка също допринасят за хармоничния баланс на техните лица, което прави сходството още по-забележимо. Усмивката им е още един детайл, който често кара феновете да ги сравняват, тъй като и двамата имат характерен леко "самоуверен" чар, който придава топлота на изражението им.

Оставят следа с таланта си в шоубизнеса

Бурак Дениз е популярен турски актьор, известен с ролите си в сериали като "Нашата история" ("Bizim Hikaye" - турската версия на "Shameless"), "Любовта не разбира от думи" ("Aşk Laftan Anlamaz") и "Избраният" ("Maraşlı"). Той започва кариерата си още в тийнейджърска възраст и бързо се утвърдил като един от най-обичаните млади актьори в Турция.

Зейн Малик, бивш член на популярната група "One Direction", започва солова кариера, която го утвърдява като успешен артист на международната сцена. Със своите музикални хитове и уникален стил, той печели сърцата на феновете по целия свят.

Ева Петрова
