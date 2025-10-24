Войната в Украйна:

Милиметри спасиха Локо Пловдив в 97-ата минута! Локо София продължи кошмарна серия

24 октомври 2025, 22:04 часа 521 прочитания 0 коментара

Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 2:2 в двубой от 13-ия кръг на Първа лига. На стадиона в столичния квартал "Надежда" Лукас Риян изведе "смърфовете" напред в резултата в 22-рата минута. През втората част обаче бившият играч на пловдивчани Анте Аралица и Кауе Карузо осъществиха пълен обрат. Дълбоко в добавеното време гостите получиха дузпа за игра с ръка на Делев. Умарбаев пропусна от бялата точка, но Кова добави. Първоначално главният съдия Валентин Железов отсъди, че играчът е влязъл предварително в наказателното поле, но се оказа, че милиметри го спасяват.

Така тимът на Станислав Генчев продължи серията си от девет поредни мача без успех и с 13 точки заеми десета позиция. Локо Пловдив е трети с 24 пункта.

Драматично "железничарско" дерби

Срещата стартира спокойно, без опасни положения. В осмата минута Умарбаев изведе Хуан Переа, който пропусна сам срещу вратаря Любенов. В средата на полувремето Риян засече центриране на Ивайло Иванов от корнер за 1:0. Домакините отвърнаха с греда на Делев. В 35-ата минута Кацаров можеше да изравни, ако се бе възползвал максимално от увисване на Милосавлиевич при центриране, но и той намери страничния стълб.

ОЩЕ: Гол от тъч, млада изгряваща звезда и почти фалирал, но непобедим отбор: Резултати от Първа лига

Парите в спорта

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Бранителят обаче не успя да отиграе. В началото на втората част Любенов скъси навреме дистанция с нападателя на Локо Пловдив. В 68-ата минута ход на Станислав Генчев от скамейката даде резултат. Влезлият на почивката Аралица завърши добра комбинация между Минчев, Делев и самия него. Четвърт час преди да изтече редовното време стражът на "черно-белите" се намеси при изстрел на Дост.

В 77-ата минута обратът бе факт. Джуниет Али центрира отдясно, а Кауе Карузо отигра технично за 1:2. В заключителната фаза Иту завърши атака на Локо Пловдив с удар в ръцете Любенов. Умарбаев пък стреля опасно от границата на наказтелното поле, но в аут. В добавеното време Локо Пловдив получи дузпа след консултация с ВАР заради игра с ръка на Спас Делев. Зад топката застана Умарбаев, чийто опит бе избит от Любенов, но Кова направи добавка за 2:2. Първоначално реферът Валентин Железов отсъди, че футболистът на пловдивчани е влязъл преди изпълнението на Умарбаев. ВАР обаче показа обраното и попадението бе признато. От повторението се видя, че Кова е на милиметри от линията.

ОЩЕ: Веласкес алармира Левски за мача с Добруджа, позовавайки се на ЦСКА, и отсече: Харесва ми цикълът сряда-събота

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Локомотив София Локомотив Пловдив Първа лига Анте Аралица
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес