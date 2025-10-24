Милиметри спасиха Локо Пловдив в 97-ата минута! Локо София продължи кошмарна серия

Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 2:2 в двубой от 13-ия кръг на Първа лига. На стадиона в столичния квартал "Надежда" Лукас Риян изведе "смърфовете" напред в резултата в 22-рата минута. През втората част обаче бившият играч на пловдивчани Анте Аралица и Кауе Карузо осъществиха пълен обрат. Дълбоко в добавеното време гостите получиха дузпа за игра с ръка на Делев. Умарбаев пропусна от бялата точка, но Кова добави. Първоначално главният съдия Валентин Железов отсъди, че играчът е влязъл предварително в наказателното поле, но се оказа, че милиметри го спасяват.

Така тимът на Станислав Генчев продължи серията си от девет поредни мача без успех и с 13 точки заеми десета позиция. Локо Пловдив е трети с 24 пункта.

Драматично "железничарско" дерби

Срещата стартира спокойно, без опасни положения. В осмата минута Умарбаев изведе Хуан Переа, който пропусна сам срещу вратаря Любенов. В средата на полувремето Риян засече центриране на Ивайло Иванов от корнер за 1:0. Домакините отвърнаха с греда на Делев. В 35-ата минута Кацаров можеше да изравни, ако се бе възползвал максимално от увисване на Милосавлиевич при центриране, но и той намери страничния стълб.

ОЩЕ: Гол от тъч, млада изгряваща звезда и почти фалирал, но непобедим отбор: Резултати от Първа лига

Бранителят обаче не успя да отиграе. В началото на втората част Любенов скъси навреме дистанция с нападателя на Локо Пловдив. В 68-ата минута ход на Станислав Генчев от скамейката даде резултат. Влезлият на почивката Аралица завърши добра комбинация между Минчев, Делев и самия него. Четвърт час преди да изтече редовното време стражът на "черно-белите" се намеси при изстрел на Дост.

В 77-ата минута обратът бе факт. Джуниет Али центрира отдясно, а Кауе Карузо отигра технично за 1:2. В заключителната фаза Иту завърши атака на Локо Пловдив с удар в ръцете Любенов. Умарбаев пък стреля опасно от границата на наказтелното поле, но в аут. В добавеното време Локо Пловдив получи дузпа след консултация с ВАР заради игра с ръка на Спас Делев. Зад топката застана Умарбаев, чийто опит бе избит от Любенов, но Кова направи добавка за 2:2. Първоначално реферът Валентин Железов отсъди, че футболистът на пловдивчани е влязъл преди изпълнението на Умарбаев. ВАР обаче показа обраното и попадението бе признато. От повторението се видя, че Кова е на милиметри от линията.

ОЩЕ: Веласкес алармира Левски за мача с Добруджа, позовавайки се на ЦСКА, и отсече: Харесва ми цикълът сряда-събота