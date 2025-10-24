Нивото на водите по света се покачва: Сгради и хора са застрашени

Повишаването на морското равнище заплашва милиони човешки животи и поминък в крайбрежните региони, както и огромни площи от жизненоважна инфраструктура. Ново проучване за първи път изяснява общата опасност, която повишаването на морското равнище представлява за застроената среда в глобалния Юг. "Всеки от нас ще бъде засегнат от климатичните промени и повишаването на нивото на морето, независимо дали живеем край океана, или не", казва Ерик Галбрайт, учен по земни науки в Университета Макгил в Канада, съавтор на новото проучване.

Снимка: iStock

"Всички ние разчитаме на стоки, храни и горива, които преминават през пристанища и крайбрежна инфраструктура, изложени на повишаване на нивото на морето. Нарушаването на тази жизненоважна инфраструктура може да причини хаос в нашата глобално взаимосвързана икономика и хранителна система."

Днес атмосферата на Земята съдържа повече въглероден диоксид, отколкото е съдържала през последните 4 милиона години, много преди появата на съвременния човек. Това причинява безпрецедентни проблеми за живота на Земята - от катастрофални метеорологични явления до коварното проникване на морска вода в цивилизацията. Нивото на морето се е повишавало и преди в човешката история, включително рязко повишение преди 10 000 години, когато излязохме от последната ледена епоха. Но тогава крайбрежните общности бяха много по-малки, по-прости и по-разредени, далеч от оживените агломерации, които днес са широко разпространени и изложени на опасност.

Първа мащабна оценка на уязвимостта на сградите

Снимка: iStock

Това ново проучване е първата мащабна оценка, която картографира отделни сгради и тяхната уязвимост към повишаването на морското равнище, отбелязват авторите, цитирани от "Science Alert". То обхваща крайбрежните райони в Африка, Югоизточна Азия, Централна и Южна Америка и се възползва от последните иновации в областта на дистанционното наблюдение и машинно обучение, както и от нови данни с висока разделителна способност за топографията и застроената площ.

Около една десета от човечеството или близо 750 милиона души живеят в радиус от 5 километра от бреговата линия, което означава, че дори и леко повишение на морското равнище може да доведе до сериозни проблеми за много хора. "Повишаването на морското равнище е бавна, но неудържима последица от затоплянето, която вече оказва влияние върху крайбрежните населени места и ще продължи в продължение на векове?, казва геофизикът и автор на проучването Наталия Гомес от Университета Макгил.

Снимка: iStock

"Хората често говорят за повишаване на нивото на морето с десетки сантиметри или може би с метър, но всъщност то може да продължи да се повишава с много метри, ако не спрем бързо изгарянето на изкопаеми горива."

Новото проучване обхваща 840 милиона сгради в глобалния юг, използва сателитни данни и подробни карти на надморската височина и разглежда три сценария за местно повишаване на нивото на морето: 0,5 метра, 5 метра и 20 метра.

Колко сгради ще бъдат засегнати

Снимка: iStock

Дори при относително амбициозни намаления на емисиите на CO2, се очаква нивото на морето да се повиши с поне половин метър до 2100 г. При този по-оптимистичен сценарий за повишение с 0,5 метра, изследователите установиха, че около 3 милиона сгради ще бъдат наводнени от наводнения.

Този брой нараства до около 45 милиона сгради, ако океанът се повиши с 5 метра, като унищожи повече от 80% от сградите в някои страни, установиха изследователите. При по-тежкия сценарий с повишаване на нивото на морето с 20 метра вероятно ще бъдат наводнени над 130 милиона сгради. Ерозията, бурните вълни и засилването на приливите не са взети под внимание в проучването, "което прави тези резултати минимални", пише екипът в статията си. "Бяхме изненадани от големия брой сгради, изложени на риск от относително умерено дългосрочно повишаване на нивото на морето", добавя Джеф Кардил, еколог в Университета Макгил и един от съавторите на проучването. "Някои крайбрежни страни са много по-изложени на риск от други, поради особеностите на крайбрежната топография и местоположението на сградите."

Снимка: iStock

Тъй като уязвимите сгради са съсредоточени в ниско разположени райони с гъсто население, често цели квартали са изложени на риск, в допълнение към важни пристанища и други индустриални райони.

Все още може да се реагира адекватно

Проучвания като това са полезни не само за оценка на рисковете за съществуващата инфраструктура, но могат да помогнат на градоустройствените специалисти да минимизират рисковете за проекти, които все още са в процес на разработка. Изследователите са създали интерактивна карта, на която са отбелязани районите с най-голям риск, което може да помогне за изготвянето на нови стратегии за използване на земята и адаптивни проекти или да насочи трудни решения за това дали и кога общностите трябва да се преместят далеч от крайбрежието, пише "Science Alert".

Макар че местните темпове варират, глобалното ниво на морето в момента се повишава с около 4,5 милиметра годишно, като се очаква това темпо да продължи да се увеличава в продължение на десетилетия. "Няма как да се избегне поне умерено повишаване на нивото на морето", казва Мая Уилард-Степан, учен по околната среда, който в момента работи в Университета на Виктория в Канада. "Колкото по-скоро крайбрежните общности започнат да се подготвят за това, толкова по-големи са шансовете им да продължат да процъфтяват."