Не в ЕС, а в "Сръбския свят": Северна Македония чества сръбски национален празник (СНИМКИ)

Нашата югозападна съседка Република Северна Македония, макар и държава-член на НАТО, не се приближава до Европейския съюз, защото отказва да впише българите в своята конституция вече трета година, но това не й пречи вече да се присъедини към "Сръбския свят", който няма нужда от българи, а тачи всичко сръбско. Доказателство за това е честването на националния празник на сърбите, а именно дните на Свети Сава.

Просръбските билбордове

В югозападната ни съседка се появиха билбордове за Дните на Свети Сава. С тях се похвали не кой да е, а вицепремиерът по междуобщностните въпроси и етнически сърбин Иван Стоилкович в социалната мрежа "Фейсбук".

"Към отбелязването на националния празник на сърбите на Македония украсихме ежедневието си с подходящо съдържание на билбордове", написа той и сподели кадри от проникването на просръбската пропаганда в югозападната ни съседка.

Свети Сава е считан за символ на сръбската държавност и култура, като традицията и честването му се пренася и сред сръбскикте общности извън Сърбия.

И всичко това докато македонските българи не могат да си направят културни клубове и не могат да заявят свободно етническия си произход, заради риск от репресии.

Доктрината за "Сръбски свят";

Доктрината за "Сръбския свят" се появи официално през юни 2024 г.

Става въпрос за политико-идеологическа концепция, според която всички сърби, независимо в коя държава живеят, трябва да бъдат обединени в общо политическо, културно и духовно пространство.

Става въпрос за политико-идеологическа концепция, според която всички сърби, независимо в коя държава живеят, трябва да бъдат обединени в общо политическо, културно и духовно пространство.

Доктрината разчита на общата история, език и религия, както и на обединение или тясна координация на сръбските общности на Балканите, но може да бъде и възприета като по-съвременен вариант на пансърбизма.