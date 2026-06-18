Новият албум на Роби "Следа" вече е наличен в дигиталните платформи

От 18 юни "Следа" — новият албум на Роби — може да бъде слушан във всички дигитални платформи. Проектът включва 12 песни, 10 от които напълно нови и неиздавани досега, и разкрива личната страна на артиста — с модерно поп звучене, етно елементи, романтични балади и съкровени истории.

Голяма част от "Следа" се ражда по време на творчески лагер, който Роби организира в началото на годината с близки до себе си автори, музиканти и артисти.

Фотограф: Филип Шопов

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Албумът започва със "Синьо сърце" — песен, която въвежда в света на "Следа". Синьото сърце е част от визуалната идентичност на Роби и присъства в логото му, плакатите и обложката на албума.

Втората песен е "Студ" — една от силните заявки за бъдещ сингъл от албума. Зад нея стои впечатляващ авторски екип — Роби, Пламена Николова, Денис Попстоев, Жеко Жеков, Ернесто Валенсуела и Крис Макаров от Молец.

В "Следа" влиза и категоричният хит "Рано призори". "Персеиди" с Молец е продължение на творческата връзка между Роби и групата, започнала още с първите им общи песни.

По-романтичната страна на албума се разгръща в "Завинаги" и "Душа" — две песни в близко емоционално пространство, в които Роби изгражда едновременно вокално, мелодично и текстово. "Завинаги" носи нежност и романтика, а "Душа" — силно ритмично усещане и характерната за Роби дълбочина.

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"Пламенна жена" вече живее свой собствен живот като сингъл и постепенно се превръща в една от любимите на феновете. В "Сиромах" Роби отново се среща с Тино след абсолютния им хит "Налей". Новата им колаборация е различна като звучене, но отново показва силната артистична химия между двамата.

Фотограф: Филип Шопов

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Финалът на "Следа" е запазен за две балади. "Да" е красива любовна песен с усещане за обещание и голям личен момент, а титулната "Следа" е най-съкровеното признание на Роби в албума — песен, която разкрива много от душата му и затваря проекта по най-личния начин.

"Следа" е наличен във всички дигитални платформи, а физическите копия могат да бъдат поръчани от robi-music.com. Това лято Роби тръгва на национално турне, в което ще изпълни най-големите си хитове и песни от албума. Концертите ще преминат през Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив, а билетите за датите се изчерпват бързо. Концертът му в Зала 1 на НДК на 13 октомври вече е напълно разпродаден.