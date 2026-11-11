Когато някой в ​​Америка поиска Гренландия, той дори не осъзнаваше, че просто иска да стане датчанин

"Може би, когато някой в Америка е поискал Гренландия, той дори не е осъзнавал, че всъщност не иска земята, а иска да стане малко по датчанин. И кой знае – може би точно от това е имал нужда." Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който очевидно визира колегата си Доналд Тръмп.
Zelensky: Maybe when someone in America wanted Greenland, he didn't even realize that what he really wanted was not the land, but to become a little more Danish. And who knows, maybe that was exactly what he needed. https://t.co/1BdCLQaL24— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Той допълни и следното: "Има едно нещо, за което днес може би съжаляваме: че Украйна и Дания нямат обща граница. Вашите съседи са много по-добри от нашите. Все пак, наш съсед е Русия. А да имаш съсед като Дания – това е нещо, за което всяка страна би мечтала в момента."
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Zelensky: There is one thing we might regret today: that Ukraine and Denmark do not share a border. You have much better neighbors than we do. After all, we have Russia as our neighbor. And having a neighbor like Denmark is something any country would dream of right now. https://t.co/xMGHCUwwvV— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026