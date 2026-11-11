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Когато някой в ​​Америка поиска Гренландия, той дори не осъзнаваше, че просто иска да стане датчанин

11 ноември 2026, 15:19 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: X.com/Volodymyr Zelenskyy
Когато някой в ​​Америка поиска Гренландия, той дори не осъзнаваше, че просто иска да стане датчанин

"Може би, когато някой в ​​Америка е поискал Гренландия, той дори не е осъзнавал, че всъщност не иска земята, а иска да стане малко по датчанин. И кой знае – може би точно от това е имал нужда." Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който очевидно визира колегата си Доналд Тръмп.

Той допълни и следното: "Има едно нещо, за което днес може би съжаляваме: че Украйна и Дания нямат обща граница. Вашите съседи са много по-добри от нашите. Все пак, наш съсед е Русия. А да имаш съсед като Дания – това е нещо, за което всяка страна би мечтала в момента."

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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