Умря "бездомен и необичан": Трагедията на поета, когото властта превърна в свой символ

01 юни 2026, 19:25 часа

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Пеньо Пенев - "Поетът с ватенката", който избра смъртта пред живота в  мизерия.

Биографични данни

Пеньо Пенев е роден на 7 май 1930 година в севлиевското село Добромирка. Завършва гимназия в родния си град. При строежа на язовир Росица участва в бригадирското движение като негов бард. По това време той пише едни от най-романтичните си стихове, вдъхновен от "новия живот". Работи като журналист във вестник "Димитровградска правда", редактор е на вестник "Стършел".

Животът на Пеньо Пенев е белязан от трудности, разочарования и множество изпитания. Романтичният поет, чийто кумир е Владимир Маяковски, страда от хронична депресия, а в последните години от живота си се бори и с алкохолизъм. Дълги години факти от живота и смъртта му се пазят в тайна от пропагандата, която използва името му като символ на комунистическата борба.

Освен проблемите, които има заради доносници, поетът се бори и с брачни несгоди. Преди да влезе в казармата той прибързано сключва брак. Бракът впоследствие е разтрогнат при скандални обстоятелства. Именно тогава на 12 септември 1950 година поетът прави за пръв път опит за самоубийство.

Пет години по-късно той сключва втори брак - този път с Мария Господинова, която го дарява със син на име Владимир. Семейният живот на поета е белязан от тежки лишения, които той описва в своята поезия.

По това време Пеньо Пенев работи като сътрудник в редакцията на вестник "Стършел". Работата му налага постоянно пътуване по строителните обекти в страната. Липсата на перспектива и финансовите затруднения карат поета да изпадне в депресия. През 1957 година за пореден път той влиза в психиатрията за лечение на алкохолизъм. Тогава неговият тъст решава да прибере жена му Мария и детето им в Тополовград.

Две години по-късно, огорчен от неразбирането, което среща в София, поетът се премества в Димитровград. Но и там е посрещнат с неразбиране, заради което прави пореден неуспешен опит за самоубийство с луминал.

Следва още един опит за самоубийство на 27 април 1959 година, който се оказва фатален. Поетът е открит мъртъв в стая на хотел "Москва" в Димитровград след погълната доза веронал. В последните мигове от своя земен път поетът пише две писма. Едно от тях е до окръжния милиционер, в който Пенев заявява, че неговите близки и познати нямат вина за смъртта му. Другото писмо той адресира до своя приятел Митко Иванов, в което пише, че слага край на живота си, защото му е омръзнало да бъде бездомен, безработен и необичан.

Творчество

Стихосбирката "Добро утро, хора!" е единствената стихосбирка на поета, която той издава приживе през 1956 година. Стихосбирките му "Ние от двадесетия век. Димитровград. Стихотворения" и "Стихотворения" излизат посмъртно съответно през 1959 и 1961 година.

Откъс от стихотворението му "И добри ще са хората":

На бойните дни 

отгърмя урагана 

и с мирния образ на трудов човек, 

макар и с белег 

от скорошна рана, 

ти пак се усмихваш, 

мой двайсети век!


Признание

Пеньо Пенев е обявен за почетен гражданин на Димитровград.

На негово име на всеки две години се присъжда Национална литературна награда "Пеньо Пенев".

Таня Станоева
