Безпрецедентен пробив в битката с рака: Инжекция стопява тумори, издържащи на химиотерапия

Лекарите приветстваха "безпрецедентните" резултати от клинично проучване, които показват, че инжекция с тройно действие срещу рак може да унищожи изцяло туморите при пациентите. В рамките на международно проучване, обхващащо 11 държави, инжекцията беше предложена на пациенти, чийто рак се е разпространил или е рецидивирал и чието заболяване не е отговорило на други лечения. Ваксината, наречена амивантамаб, е довела до намаляване на туморите при повече от една трета от пациентите, като драстични промени са наблюдавани в рамките на няколко седмици. При 15 от тях лекарите установяват, че лекарството е разтворило туморите им напълно, пишe "The Guardian".

Още: Пробив: Нов тест помага на хора с рак на гърдата да избегнат химиотерапията

Кевин Харингтън, професор по биологични терапии за рак в Института за изследване на рака в Лондон (ICR), заяви: "Това са безпрецедентно силни реакции при пациенти, чието заболяване е станало резистентно както към химиотерапия, така и към имунотерапия. Това е група пациенти, за които възможностите за лечение са изключително ограничени, така че да видим такова ниво на полза е много впечатляващо."

Снимка: iStock

Харингтън, който е и консултант-онколог във фондацията "Роял Марсден" към Националната здравна служба (NHS), добави: "Това лечение има потенциал да помогне на хиляди пациенти всяка година."

Резултатите ще бъдат представени в неделя в Чикаго на най-голямата конференция за рак в света – годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO).

В проучването ваксината е била приложена на 102 пациенти с рак на главата и шията – шестият по разпространение вид рак в света. Туморите са се смалили или изчезнали напълно при 43 пациенти, от които при 28 туморите са се смалили значително, а при 15 са били напълно ликвидирани.

Още: Джеси Джей обяви, че се е преборила с рака (ВИДЕО)

Изследователите посочиха, че инжекцията е показала подобни резултати и при пациенти с рак на белия дроб. Амивантамаб, разработен от Johnson & Johnson, в момента се оценява в около 60 клинични проучвания, предимно за рак на белия дроб, но също и за колоректален, мозъчен и стомашен рак.

Как работи?

Снимка: iStock

Интелигентната ваксина атакува рака по три начина. Тя блокира както EGFR (рецептор на епидермалния растежен фактор) – протеин, който подпомага растежа на туморите, така и MET – път, който раковите клетки често използват, за да избегнат лечението. Тя също така помага за активиране на имунната система, за да атакува тумора.

Един от първите пациенти, които са се възползвали от нея, беше 56-годишният Карл Уолш, при когото през май 2024 г. беше диагностициран рак на езика и който се включи в проучването OrigAMI-4 в Royal Marsden през юли 2025 г.

"Първоначално бях лекуван както с химиотерапия, така и с имунотерапия, които за съжаление не дадоха резултат", каза той. "Тогава ми препоръчаха да се включа в проучването OrigAMI-4. Сега съм в 17-ия си цикъл на лечение и съм много доволен от постигнатия досега напредък."

За разлика от много други методи за лечение на рак, амивантамаб се прилага чрез малка подкожна инжекция, а не чрез интравенозна инфузия, което прави лечението по-бързо и по-удобно за пациентите, както и значително по-лесно за провеждане в амбулаторни клиники.

Още: Котките може да помогнат за лечението на рак сред хората

Повечето странични ефекти от лечението, което се провежда веднъж на три седмици, са леки до умерени, като на по-малко от един на всеки 10 пациенти се е наложило да преустанови лечението си.

Снимка: iStock

Уолш, от Бирмингам, казва: "Сега се чувствам способен да водя нормален живот. Преди да започна проучването, имах затруднения да говоря правилно и ми беше трудно да ям поради подуването и болката. Откакто започнах лечението, подуването значително намаля и нивото на болката ми се подобри значително. Вече не изпитвам същите странични ефекти, които засягаха живота ми по време на химиотерапията."

Той добавя: "Когато нещата бяха най-лоши, ядях супа, оризов пудинг, равиоли и спагети от консерва и много, много омлети, като всичко това се допълваше от три предписани хранителни млечни напитки на ден. Отслабнах доста. След само два цикъла на лечението диетата ми започна да се нормализира и след шест месеца вече се хранех нормално. Най-много ми хареса първият голям стек. Говорът ми се нормализира напълно и на работа редовно говоря по слушалки без проблеми."

Още: Революционно: ChatGPT създаде ефективна ваксина против рак

Изследователите подчертават също, че проучването е било насочено към пациенти с рак на главата и шията, като не са били включени тези с HPV-позитивен плоскоклетъчен карцином на орофаринкса. Според тях това е особено важно, тъй като раковите заболявания на главата и шията, които не се причиняват от HPV, обикновено се лекуват по-трудно, което прави постигнатият напредък при тази група изключително значим.

Пациентите, получаващи амивантамаб, са живели средно 12,5 месеца след започване на лечението, въпреки че са страдали от форма на рак с много лоши прогнози, след като стандартните лечения са престанали да действат. Проф. Кристиан Хелин, изпълнителен директор на ICR, заявява: "Това проучване показва как разработването на нови лечения чрез строги изследвания в областта на рака може да доведе до значими постижения, дори за пациенти с много ограничени възможности за лечение. Постигането на такова ниво на туморен отговор и обнадеждаващи резултати по отношение на преживяемостта при такава трудна за лечение група представлява значителна крачка напред.", казва още той, цитиран от "The Guardian".