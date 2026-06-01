Цанко Комитата - Ботевият четник, оставил завета си на свободна България (ВИДЕО)

България отбелязва 150 години от подвига на Ботевата чета и се прекланя през загиналите за свободата и независимостта на Родината.

Actualno.com ви отвежда на една специална среща. Ще ви запознаем с двама от родствениците на Цанко Минков Комитата, който е сред най-младите Ботеви четници, доживял и най-късно след Освобождението.

Цанко Минков е роден в село Турция. От малък остава сирак, но от ранните си години той има съкровена мечта - да събере пари и да си купи пушка. През 1875 година заедно със свои съселяни, Цанко отива да търси препитание във Влашко. Там следва изключително емоционална среща с войводата Христо Ботев, която предопределя съдбата на младия герой.

Днес двама от потомците на Комитата, Недялко Несторов и Йоана Несторова, пазят завета на своя прапрадядо и разказват за него. Специално за Actualno.com Недялко Несторов сподели малко известни факти от биографията на Цанко Комитата, който успява да се спаси от тежките сражения под връх Околчица и доживява до дълбока старост в родния край.

Гледайте "Цанко Комитата - Ботевият четник, оставил завета си на свободна България" - филм на Румен Скрински.

Камера, видеомонтаж и специални ефекти: Преслав Гинов.