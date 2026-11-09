Новата постановка "Грешката е вярна" - разследване в търсене на любовта

На 14 декември в Thѐatro (Театро отсам канала) от 19:30 часа ще се състои премиерата на най-новата авторска пиеса на театрална къща Break a leg, озаглавена "Грешката е вярна". Съвременна романтична комедия ще въвлече публиката в едно истинско любовно разследване с таро карти, астрологични прогнози и изкуствен интелект. В него ще срещнем Елена, Мия, Филип и Явор, които ще се опитат да надхитрят не само съдбата, но най-вече един друг. В ролите ще видим Филип Буков, Гергана Спиридонова, Жаклин Дочева и Даниел Пеев-Дънди. Постановката ще има своята премиерата и в Бургас на 15.12, Варна на 16.12 и Русе на 17.12.

Повече за постановката "Грешката е вярна"

Да намериш правилния човек е лесно. Или поне така изглежда, докато не опиташ. Елена е получила достатъчно уроци от съдбата под формата на мъже и този път е решила да не оставя нищо на случайността. До нея е най-добрата ѝ приятелка Мия - таро гледачка, астролог, специалист по изкуствен интелект, разследващ полицай и психолог в едно. От другата страна Филип разчита на най-добрия си приятел Явор - професионален ерген, твърдо решен да брани ергенския му живот до последно. Кой ще надделее - картите или сърцето?

Между нощните клубове на София и хитроумните любовни стратегии двата отбора се впускат в ожесточена битка за щастие. Но колкото повече се опитват да контролират любовта, толкова по-голям става хаосът, който забъркват. Защото понякога пътят към правилния човек минава през куп грешни решения.

Автори на текста са Биляна Тодорова и Ангел Калев, а режисьор на спектакъла е Мартин Каров. За сценографията и костюмите се грижи Елис Вели, а музиката е дело на Свилен Ноев от група "Остава".

Билетите за "Грешката е вярна" са вече в продажба в мрежата на ИВЕНТИМ.