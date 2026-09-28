Документално кино в програмата на Синелибри 2026

Модулът с документално кино в програмата на 12-ия кино-литературен фестивал Синелибри тази есен заслужава специално внимание. В интервала между 15 октомври и 8 ноември зрителите на фестивала ще имат удоволствието да гледат премиерно филми за артисти от ранга на Салман Рушди, Сири Хуствет и Джак Керуак, а на 17 октомври е дългоочакваната премиера на филма "Петокнижие Анжелово" за изтъкнатия български писател и общественик Анжел Вагенщайн.

Журито в конкурса за най-добър документален филм е представено от Ралица Големанова, Мартин Геновски и Георги Тошев. Ралица Големанова е продуцент и сценарист, член на Европейската филмова академия. Сред последните ѝ проекти е документалният филм "Нямаш място в нашия град" (2022) на Николай Стефанов, копродукция с HBO Max, влязла в селекцията на 28 международни фестивала. В момента Ралица развива и продуцира както свои проекти, така и международни копродукции. Сред тях е игралният филм "Блокова вселена" на Стефан Командарев, селектиран на Berlinale Co-Production Market 2025. Мартин Геновски е режисьор, сценарист и продуцент на игрални и документални филми, доктор по киноизкуство и преподавател в НАТФИЗ. Режисьор е на документалния филм "Съдия след игото" (2022), на игралния филм "Заведи ме вкъщи" (2024), адаптация по повест на Михаил Вешим, и на експерименталния документален филм "Ева" (2025), посветен на донорството. Последният му проект е документалният филм "Баба и Меца" (Bear with Me 2026), чиято световна премиера се състоя в Сараево. Георги Тошев е журналист, телевизионен продуцент и документалист. Широка популярност му носят телевизионните проекти "Другата България" и "НепознатиТЕ". Автор е на биографични книги за емблематични български творци и на десетки документални филми за личности като Лив Улман, Силви Вартан, Соня Йончева, Стефан Данаилов и др.

Пет филма ще се състезават за наградата за най-добър документален филм. Сред тях е "Нож: Размисли след опит за убийство", дело на носителя на "Оскар" Алекс Гибни. Вдъхновена от едноименното автобиографично есе на Салман Рушди, един блестящ писател и интелектуалец с космополитен дух, тази мощно отекваща филмова изповед засяга темите за насилието, прошката и правото на свободно слово, които са актуални и днес. Не по-малко въздействаща е германско-швейцарската продукция "Танц около себе си", посветена на голямата американска писателка Сири Хуствет и нейния съпруг Пол Остър, който се разделя с живота, докато текат снимките.

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Замислен като интелектуален портрет на една забележителна авторка, филмът постепенно прелива в интимно и затрогващо размишление за любовта, болестта, уязвимостта и скръбта. В надпреварата се включва и "Пътят на Керуак: Пулсът на едно поколение" на Ебс Бърнау, в който известни личности и пътешественици размишляват върху значението на спонтанните човешки емоции и непосредственото общуване в дигиталната епоха. Вечната тема на Керуак и неговата култова книга "По пътя", а именно стремежът към свобода, автентичност и истинска човешка близост, резонира с особена тежест в съвременния виртуален свят. Съчетавайки документални кадри и анимация, филмът "Пепел" представлява сложно и дълбоко емоционално историческо разследване, провокирано от книгата "Самозванецът" на Хавиер Серкас. Режисьорът Ойер Плаза осветлява невероятната история на Франтишек Сухи и неговия син – двама мъже, рискували живота си, за да съхранят праха на близо 2200 жертви на нацизма.

Петият филм в конкурсната програма ни запознава с литовската еврейка Ирена Вейсайте и нейната спираща дъха история. Копродукция на Литва, Естония и България, "Целувка за лека нощ" проследява живота на тази изумителна личност - професор театровед, специалист по немскоезична литература и активист за правата на човека, същевременно предлага автентичен поглед към едно столетие на войни, репресии и неумолима жестокост. Специален гост на прожекцията на 31 октомври от 17:30 ч. в кино "Влайкова" ще бъде режисьорката Гидре Жиките.

Журито ще обяви лауреата на наградата за най-добър документален филм на 3 ноември в зала 1 на НДК непосредствено след връчването на наградите в конкурса за майсторска игрална адаптация на книга. Празничното събитие ще бъде увенчано с предпремиерна прожекция на новия филм на Павел Павликовски – изтънчената биографична драма "Отечество", посрещната радушно от кинолюбителите в цял свят. Събитието ще се състои в присъствието на именития режисьор, на когото ще бъде връчена специална награда.

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Извън конкурсната програма ще бъдат показани още пет заглавия, сред които сърцераздирателното кинематографично бижу "Фрост и мечетата". Неразривно свързан с природата, световноизвестният норвежки режисьор, сценарист и фотограф Асгеир Хелгестад разкрива опустошителния ефект от изменението на климата върху Свалбард, най-бързо затоплящото се място на земята. Премиерата на филма ще се състои в присъствието на автора на 26 октомври от 19:00 ч. в Дома на киното. На 2 ноември от 18:00 ч. в кино "Люмиер" ще бъде излъчен за първи път у нас документалният филм "Пътешествията на Достоевски", същинска трагикомедия на абсурда за перипетиите на Дмитрий, потомък на великия руски писател. Прожекцията ще бъде последвана от кратка дискусия с режисьора Павел Павликовски, модерирана от Георги Господинов. Новият филм на Станислава Айви "Юли" е интимен разказ за паметта, надеждата и силата на музиката да свързва хората отвъд времето и разстоянието. Премиерата му е на 8 ноември от 19:00 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала". Програмата предвижда и специална прожекция на "Епохата L’Europeo" по случай 80-ата годишнина от създаването на легендарното списание. Събитието ще се състои в присъствието на екипа на 7 ноември от 18:30 ч. в Дома на киното.

На 17 октомври, навръх рождения ден на Анжел Вагенщайн, от 17:30 ч. в кино "Люмиер" ще се състои националната премиера на филма "Петокнижие Анжелово", чието заглавие е находчива препратка към "Петокнижие Исааково", част от прочутия романов триптих и безспорен връх в литературното му творчество. Филмът на режисьора Лъчезар Аврамов припомня, че името на Вагенщайн стои в надписите на повече от 50 кинопродукции, чиито сценарии са негово дело, търси обяснение за непоклатимите му политически възгледи, гражданската му смелост и неизтощимото му човеколюбие.

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн.