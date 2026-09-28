Планета, която не би трябвало да съществува - тя е с необичайно ниска температура

Астрономи откриха вода на гигантската планета HATS-6 b и също така установиха, че тя има неочаквано ниска температура.

Планетата с неочаквано ниска температура

Учени проведоха изследване на планетата HATS-6 b, разположена на 500 светлинни години от нас, която е газов гигант, използвайки космическия телескоп Webb. В атмосферата на планетата бяха открити вода, амоняк и метан. Оказа се също, че тази планета е много по-студена, отколкото учените са предполагали. И като цяло, такава планета изобщо не би трябвало да се е появила. Изследването е публикувано в Astronomical Journal, пише Phys.

HATS-6 b е планета с размери, подобни на Юпитер, най-голямата планета в Слънчевата система и също газов гигант. Тази далечна планета обикаля около червено джудже, по-малко и по-хладно от Слънцето.

Планетите се образуват от газ и прах, останали от образуването на звездата. Колкото по-малка е звездата, толкова по-малки са планетите, които могат да се образуват около нея. Но огромният размер на HATS-6 b противоречи на това правило. Астрономите казват, че такава планета изобщо не би трябвало да се е образувала, защото не би имало достатъчно материал, за да се образува. И въпреки това тя и 40 други подобни планети съществуват. Астрономите все още се опитват да разберат как са се образували.

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По време на изследването учените открили вода, метан, амоняк и въглероден диоксид (въглероден диоксид) в атмосферата на планетата HATS-6 b. Докато водородът и кислородът, които са част от водата, както и въглеродът, са били откривани преди това в атмосферите на гигантски планети извън Слънчевата система, амонякът, който се състои от азот и водород, се среща много рядко. Следователно това откритие е много важно за разбирането на състава на такива планети.

Студените гигантски планети би трябвало да имат азотсъдържащи съединения, като например амоняк. Но HATS-6 b е близо до своята звезда и прави пълно завъртане само за 3 земни дни. Така че там би трябвало да е горещо. Изчисленията показват, че температурата на планетата би трябвало да е 425 градуса по Целзий. Но нови измервания регистрират температура от 120 градуса по Целзий.

Ако тази планета е по-студена, това означава, че нещо отразява значителна част от звездната светлина обратно в Космоса, предотвратявайки нагряването на HATS-6 b, казват учените. Сега те трябва да разберат какво е това.

Астрономите откриха гореща планета, способна да поддържа плътна атмосфера. Откритието им повдига фундаментален въпрос за това как може да се поддържа атмосфера на скалиста планета, изложена на интензивна звездна радиация.

Планетите, които обикалят много близо до звездите си, могат да се нагреят толкова много, че скалите да започнат да се топят. Също така едната им страна винаги ще е обърната към звездата, докато другата ще остане в тъмнина, пише IFLScience.

Някои от лавовите планети обаче имат дневни температури, които са по-ниски от очакваните, предвид разстоянието им от звездата. Това може да се обясни с наличието на атмосфера, която пренася топлина от дневната към нощната страна. HD 3167 b е особено интересна, защото е най-студеният известен пример в тази група.