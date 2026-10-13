Новите удари с дронове, Радев и Митрофанова: Какво не знаем? Говори Николай Ненчев (ВИДЕО)

Изключително закъснели и безсмислени действия на управляващите. Това заяви в предаването Студио Actualno бившият министър на отбраната и кандидат за президент Николай Ненчев, коментирайки новите удари с дронове в Черно море.

По думите му не е лошо да се вдигне дори излишна пара по отношение на това да бъдат предупредени съюзниците ни от НАТО. Ненчев каза това във връзка с призива му България да задейства всички необходими механизми. Ненчев посочи, че една остра нота в момента от България би била изключително важна срещу Русия, включително в нея да се включат Румъния и Турция. Нота, която да предупреди Москва, че няма право да нарушава търговските плавания в Черно море, каза още Ненчев.

Той заяви, че е обезпокоен, че до момента не е установен контакт с президента на Руската федерация.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

* Интервюто е проведено съгласно договор с ЦИК в рамките на предизборната кампания за президентски избори.

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