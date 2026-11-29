"Направи ми впечатление, че външно министерство сякаш отсъства, а неговата роля е много голяма. То има инструментариум и хора на място, които в такава ситуация трябва да реагират. Те направиха някакво изявление, епитетите винаги компенсират липсата на действие. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски по повод инцидента по време на мача между "Олимпик Марсилия" и "Левски", при който сериозно пострадаха няколко български фенове. Според нея, след като е имало индикации за инцидент е било логично представители на българската държава в лицето на посланика или консула да отидат и да бъдат на място, коментира още дипломатът в предаването "На Фокус".

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Неадекватна реакция

Според Нейнски френската преса и институции правят опит да изместят дебата към това че българската страна е провокирала конфликта.

Това беше планиран опит за умишлено убийство на повече от един човек и безспорно организирана акция. Това заяви Стефан Иванов, фен на "Левски" и директор на столичното 149 СОУ, който от 25 години пътува с отбола. По думите му на първо място вина има отборът Олимпик Марсилия, като организатор на срещата. На второ - УЕФА, която има т.нар. офицери по сигурността и това е единствената им функция. На трето място, според Иванов вина има и "Левски", че е започнал и продължи мача. "Този мач не трябваше да се играе", категоричен бе Иванов в интервю за предаването "120 минути."

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Планирана акция

Иванов информира още, че феновете на Левски са били атакувани по хотелите си още предния ден преди мача. Според него тази акция е планирана седмици и дори месеци предварително, а провокацията е по-късна теза, която има за цел да оправдае "Олимпик-Марсилия".

На същото мнение е и футболистът Валери Божинов, който сподели, че никога в кариерата си не е виждал подобна масова атака срещу делегация.

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Според журналиста Владимир Стоянов още с тегленето на жребия е било ясно, че този мач ще и рисков. Той също е на мнение, че атаката е била организирана.

Полицията не е взела мерки

В предаването "На фокус" друг фен на "Левски", който е бил на мястото на трагедията коментира, че полицията не е взела никакви мерки. "Повече от 90 минути ние чакахме, за да можем да тръгнем с автобуси и да получим медицинска помощ. Това е опит за убийство. 200-300 души влизаха през отворени тунели с бухалки и боксове. Най-голямата спекулация е, че се каза че са били провокирани.

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