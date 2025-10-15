Войната в Украйна:

След заканата на Борисов: ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", ИТН и БСП провалиха заседанието на парламента

15 октомври 2025, 09:30 часа 563 прочитания 0 коментара
Заканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията му повече няма да осигурява кворум за заседанията на Народното събрание, даде резултат. Планираното заседание в сряда пропадна – в залата се регистрираха едва 61 депутати при нужни 121. Нито един представител на управляващите (ГЕРБ, "ДПС-Ново начало, "Има такъв народ" и БСП) не се появи на пленарното заседание. След като председателят на парламента Наталия Киселова констатира липсата на кворум, тя насрочи следващото заседание за четвъртък, 16 октомври. В този момент депутатите от "Възраждане" започнаха да скандират "оставка".

Блокажът на парламента не е изненада. Още във вторник вечерта Борисов изнесе остра и продължителна реч пред партийния актив на ГЕРБ, в която отправи серия от критики към партньорите си в управлението и към председателя на парламента. Тогава той обяви, че ГЕРБ "повече няма да бъде параван" и че партията му спира да осигурява кворум в знак на протест срещу начина, по който функционира коалицията. Още: Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори

"Ще изкараме 3–4 дни без кворум и правителството ще си замине. Без шестата партия!", предупреди той.

Борисов настоя премиерът Росен Желязков да "се стегне и да преформатира управлението", а председателят на Народното събрание Наталия Киселова – "да не се разхожда по празници на роза, череша, слива и маруля, а да си гледа работата".

"ГЕРБ няма да стои така"

В емоционалното си изявление Борисов заяви, че повече няма да търпи партията му да бъде "прикритие за чужди грешки". "Шести сме, никаква отговорност вече – има "ДПС–Ново начало", има ПП–ДБ, има "Възраждане" Повече няма да бъдем параван!", каза той.

Борисов определи поведението на част от коалиционните партньори като "арогантно" и обвини премиера и парламентарното ръководство в "липса на елементарно съгласуване". Още: Буря в рая: Желязков отмени правителственото заседание

"Никакви правила вече не важат, защото те ги нарушиха. Или правителството ще заработи като едно, или ще си отиде", категоричен бе той.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
