След заканата на Борисов: ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", ИТН и БСП провалиха заседанието на парламента

Заканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията му повече няма да осигурява кворум за заседанията на Народното събрание, даде резултат. Планираното заседание в сряда пропадна – в залата се регистрираха едва 61 депутати при нужни 121. Нито един представител на управляващите (ГЕРБ, "ДПС-Ново начало, "Има такъв народ" и БСП) не се появи на пленарното заседание. След като председателят на парламента Наталия Киселова констатира липсата на кворум, тя насрочи следващото заседание за четвъртък, 16 октомври. В този момент депутатите от "Възраждане" започнаха да скандират "оставка".

Блокажът на парламента не е изненада. Още във вторник вечерта Борисов изнесе остра и продължителна реч пред партийния актив на ГЕРБ, в която отправи серия от критики към партньорите си в управлението и към председателя на парламента. Тогава той обяви, че ГЕРБ "повече няма да бъде параван" и че партията му спира да осигурява кворум в знак на протест срещу начина, по който функционира коалицията. Още: Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори

"Ще изкараме 3–4 дни без кворум и правителството ще си замине. Без шестата партия!", предупреди той.

Борисов настоя премиерът Росен Желязков да "се стегне и да преформатира управлението", а председателят на Народното събрание Наталия Киселова – "да не се разхожда по празници на роза, череша, слива и маруля, а да си гледа работата".

"ГЕРБ няма да стои така"

В емоционалното си изявление Борисов заяви, че повече няма да търпи партията му да бъде "прикритие за чужди грешки". "Шести сме, никаква отговорност вече – има "ДПС–Ново начало", има ПП–ДБ, има "Възраждане" Повече няма да бъдем параван!", каза той.

Борисов определи поведението на част от коалиционните партньори като "арогантно" и обвини премиера и парламентарното ръководство в "липса на елементарно съгласуване". Още: Буря в рая: Желязков отмени правителственото заседание

"Никакви правила вече не важат, защото те ги нарушиха. Или правителството ще заработи като едно, или ще си отиде", категоричен бе той.