Удар по "Черния петък": КЗП глобява с 4000 евро на артикул за фалшиви отстъпки

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва мащабни проверки в месеца на „Черния петък“. Засилените контролни участия са насочени към онлайн магазини и търговци на техника, дрехи, обувки и други масови стоки. Инспекторите ще следят под лупа дали обявените отстъпки са реални, или потребителите биват подвеждани с фалшиви промоции. Санкциите за нарушения са сериозни. Законът предвижда глоби между 400 и 4000 евро за всеки отделен случай на доказано фалшиво намаление. При установени нелоялни търговски практики санкцията за търговец може да достигне до 50 000 евро.

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Как ще се проверяват търговците?

Екипите на КЗП ще съпоставят предишните и промоционалните цени, продължителността на кампанията и съответствието на рекламите с реалните условия. Фокусът е поставен върху недобросъвестната практика цените да се изкуствено надуват непосредствено преди „Черния петък“, а впоследствие да се представят като „голяма отстъпка“.

От Комисията призовават гражданите да подават сигнали при съмнения за злоупотреби. За да бъде инспекцията максимално бърза и ефективна, от КЗП съветват потребителите да прилагат точни данни за онлайн магазина, конкретния продукт и скрийншоти на офертата, показващи цената, рекламните послания и условията.

Риск от фалшиви сайтове след кампанията

Всяка година след „Черния петък“ в КЗП се отчита драстичен скок на жалбите поради пазаруване от ненадеждни платформи. От регулатора предупреждават за появата на множество фалшиви онлайн магазини, които се закриват веднага след кампанията, за да заличат следите си и да отнемат възможността на клиентите да върнат купената стока. По тези казуси КЗП вече работи съвместно с органите на реда.

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Съветите за безопасно пазаруване

Без импулсивни покупки: Не купувайте единствено заради гръмкия процент отстъпка.

Сравнявайте цените: Проверете какви са предложенията за същата стока в други магазини.

Проверете условията: Запознайте се подробно с правилата за продажба и доставката преди плащане.

Търсете реални контакти: Уверете се, че на сайта има посочен валиден физически адрес и телефон за връзка (избягвайте мнителни номера от типа 0987 654 321).

Следете крайната цена: Проверете дали в обявената сума са включени всички допълнителни разходи и такси.

Използвайте правото си на отказ: При онлайн пазаруване имате законов 14-дневен срок да се откажете от договора.

Сигнали и жалби могат да се подават на горещата линия за потребители 0700 111 22 или на място в приемната на КЗП в София на ул. „Врабча“ № 1 (партер, от 9:00 до 17:30 ч.). Жителите извън столицата могат да се обърнат към регионалните отдели на Комисията в страната, чиито адреси са достъпни на официалния ѝ сайт.