Сарафов - "вечен" главен прокурор: Доколко е възможно, анализира Велислав Величков (ВИДЕО)

Сарафов от две години и осем месеца е изпълняващ функциите главен прокурор, а целият мандат на главния прокурор е седем години. С основание може да бъде поставен въпросът въобще за легитимността на съдебната власт.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" адвокат Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" относно опитите да бъде отстранен от поста на временно изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов. Величков посочи, че вече говори като кандидат за народен представител от ПП-ДБ.

"Поне за мен и колегите ми юристи, г-н Сарафов е нищожно изпълняващ функциите на главен прокурор. По Конституция главният прокурор и председателите на върховните съдилища се избират от Пленума на ВСС. Изпълняващ функциите главен прокурор няма никакво ограничение на длъжността. Разполагайки с тази тотална власт, няма логика прокурорите да си избират шефа, а той да влияе в останалите органи на правосъдието - включително, че той се намесва и с искане на имунитети на народни представители", подчерта Величков.

Прокурорската колегия тълкува закона вместо да го прилага и казва, че г-н Сарафов бил в заварено положение, посочи Величков. По думите му, ако не може да се избере нов състав на ВСС, Сарафов по тази логика може да остане завинаги главен прокурор. Конституцията не търпи обаче вечни фигури в съдебната власт, счита още Величков.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.