Сделката за Украйна - какво спечелиха Тръмп и Путин? Теодор Димокенчев с отговорите (ВИДЕО)

Срещата в Аляска беше проточил се опит на Тръмп да тушира напрежението с Русия. Тръмп твърди, че Китай е проблемът за Америка. Факт е, че вече Америка не може да огрее като глобален полицаи и трудно би се справила с конфликти с Русия и Китай. Това заяви в предаването "Студио Actualno" международният анализатор и експерт Теодор Димокенчев, коментирайки дипломатическите совалки от последните дни във връзка с прекратяването на войната в Украйна.

Картите - на масата

По думите на Димокенчев Тръмп пренасочва силите. Това е кулминация на неговите опити. Нищо не е приключило, видяхме на крака как отидоха европейските лидери и Зеленски. Видяхме, че ЕВропа не e равностоен съюзник на Америка, а подопечна на Америка.

Дневният ред на Тръмп ще бъде дневният ред на Европа, докато тя не започне сама да се защитава. Едно положително нещо, което видяхме в политиката на Тръмп: ако той наистина накара европейците да плащат за собствената си отбрана и Европа след 10-15 години изгради отбранителна мощ, то тя може точно на това поле самостоятелно да взема решения, изрази мнение Димокенчев.

Класически начин е да ескалираш преговорите - да покажеш зъби и нокти, да покажеш сила, а накрая да излезе, че от по-силна позиция ти правиш отстъпки. Тръмп така води своите сделки, посочи Димокенчев. Той отговори на въпроса: Какво е спечелил Тръмп след тези срещи? "Според мен ще бъдат признати спечелените от Русия територии в Украйна. Може неофициално, може да се превърне това в замразен конфликт. Ще бъдат нормализирани отношения в някаква степен между Русия и Европа - да не е толкова изострено напрежението. Украйна ще бъде превърната в буферна зона и Америка ще може да се фокусира върху Китай", коментира експертът.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.