Новият сгъваем HONOR Magic V6 5G вече се предлага в Yettel в комплект с HONOR Watch 6 и 12-месечна HONOR Care+ защита

До 30 юли клиентите на телекома, поръчали смартчасовника HONOR Watch 6, ще го получат в комплект със слушалки HONOR Choice Earbuds Clip

Yettel включва в богатото си портфолио от устройства новия сгъваем смартфон HONOR Magic V6 5G 512GB и смартчасовника HONOR Watch 6. Моделите са налични в онлайн магазина и във физическата търговска мрежа на оператора, като идват със специални стартови предложения. До 23:59 ч. на 30 юли 2026 г. всеки клиент може да закупи HONOR Magic V6 5G 512GB с отстъпка 200 евро/391,17 лв. и ще го получи в комплект с HONOR Watch 6 и 12-месечна премиум застраховка HONOR Care+ за двата екрана на смартфона поотделно. В същия период потребителите, поръчали HONOR Watch 6, получават с тях в комплект слушалки HONOR Choice Earbuds Clip.

HONOR Magic V6 5G: голям екран в компактен сгъваем формат

HONOR Magic V6 5G е създаден за потребители, които търсят удобството на голям екран, без да правят компромис с мобилността. В затворено състояние моделът е с ултратънък профил от 9 мм, а разгънатият вътрешен дисплей осигурява повече пространство за работа с документи, гледане на видео, игри, мултитаскинг и AI функции.

Смартфонът комбинира подсилена конструкция, усъвършенствана архитектура на пантата и сертификати IP68 и IP69 за устойчивост на вода и прах – важни предимства за потребители, които търсят сгъваемо устройство за дългосрочна употреба. В тънкия корпус е интегрирана пето поколение силициево-въглеродна батерия с капацитет 6660 mAh, разработена в партньорство с ATL. Технологията използва 25% съдържание на силиций, което позволява по-висока енергийна плътност – по-голям капацитет на батерията в по-тънък корпус и повече време за работа между зарежданията.

Magic V6 разполага с два LTPO 2.0 дисплея – 6,52-инчов външен и 7,95-инчов вътрешен екран, с адаптивна честота на опресняване от 1 до 120Hz. Максималната яркост достига до 6000 нита за външния и до 5000 нита за вътрешния дисплей при HDR съдържание, за по-добра видимост и по-завладяващо визуално преживяване.

HONOR Magic V6 5G е създаден да се справя плавно с по-взискателни задачи – от игри и видео до работа с няколко приложения едновременно. За това помагат мощният Snapdragon 8 Elite Gen 5 процесор и усъвършенстваната система за охлаждане, която поддържа стабилна работа дори при по-продължително натоварване.

HONOR Magic V6 5G с до 4 години гаранция от Yettel

При сгъваемите смартфони защитата на дисплеите и надеждното сервизно обслужване са особено важни. Затова предложението от Yettel включва 12-месечна HONOR Care+ защита за двата екрана, която се активира автоматично при първоначално стартиране на телефона и не изисква допълнителна регистрация. При нужда от сервизно обслужване клиентите не дължат сервизна такса.

Освен това, телекомът предлага до 4 години гаранция за смартфоните в определени тарифни планове и 3 години гаранционен срок за всички смартчасовници. Всичко това е част от пакета „Смартфон Вселена“, който предлага на клиентите допълнителни услуги за защита, поддръжка и по-гъвкаво управление на новото устройство – от диагностика и сертифициран сервиз до възможност за разсрочено плащане и връщане на старо устройство за рециклиране срещу отстъпка при покупка на ново.

HONOR Watch 6: дълга батерия, спортни режими и удобство всеки ден

HONOR Watch 6 е насочен към потребители, които искат смартчасовник с дълъг живот на батерията, ярък дисплей и богати спортни функции. Моделът разполага с 980 mAh батерия, която по данни на HONOR осигурява до 35 дни работа в режим за дълга издръжливост, до 17 дни при типична употреба и до 42 часа при използване на самостоятелен GPS. Часовникът има 1,46-инчов Hybrid LTPS дисплей с пикова яркост до 3000 нита, което го прави удобен за използване навън и при силна слънчева светлина. Поддържат се още събуждане с докосване и Wet Touch Control за работа с екрана при дъжд, пот или влажни условия. Корпусът е с дебелина 10,8 мм, а версията Shadow Black тежи около 41 грама без каишката.

Моделът предлага над 120 спортни режима, сред които бягане, колоездене, силови тренировки, танци, MMA, ски и изкачване на стълби. Сред по-специализираните функции са професионален футболен режим с данни за стъпки, дистанция, максимална скорост на спринт, средна скорост и сегменти, както и професионален режим за бадминтон с ключови показатели като скорост на замаха, сила на удара, брой удари, активност и време в движение, за да даде по-ясна картина за стила на игра, натоварването и напредъка на потребителя.

За активности на открито HONOR Watch 6 използва нов GNSS чип, двучестотно независимо позициониране, HONOR AccuTrack система, 3D измерване на разстояние и предупреждения за тежки метеорологични условия. Налични са още AI Running Coach, следене на пулс, HRV, сън и стрес, оценка на телесната енергия, гласови бележки, жестове с китката и безконтактни плащания чрез Fidesmo с Mastercard и Visa карти, където услугата е налична.

Независимо дали става дума за работа на голям екран, гледане на съдържание, спорт или по-удобно управление на ежедневните задачи, HONOR Magic V6 5G и HONOR Watch 6 предлагат завършено смарт преживяване. С предложенията на Yettel клиентите получават не само достъп до новите устройства, но и допълнителна стойност чрез включени аксесоари, защита, гъвкаво плащане и услуги за грижа за устройството.