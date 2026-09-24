Николай Денков: Олигархията не е преборена

„Няма съмнение, че има вътрешна битка на различни лобита там, но това, което е важно, не са скандалите“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV депутатът от „Продължаваме промяната“ и бивш премиер Николай Денков по повод разразилия се скандал между бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и правосъдния министър. По думите му общественият фокус трябва да бъде насочен към процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), биографиите на кандидатите и начина, по който те ще бъдат представени и оценени.

„Единственото важно е каква е процедурата, с която ще бъдат отбрани кандидатите и накрая какви копчета ще бъдат натиснати в Народното събрание, така че да се изберат членовете на Висшия съдебен съвет“, каза Денков. „Моите опасения са, че много често скандалите се правят, за да ни отклонят от истинските въпроси, а те са какви са биографиите на кандидатите, как оценяваме кой е подходящ, как ще минат изслушванията. Моят фокус би бил изцяло върху изслушванията“, допълни той.

На въпрос на кого повече вярва – на Сарафов или на правосъдния министър, Денков отговори: „Вярвам само на това, което ще видя с очите си – и като биографии, и като представяне при изслушванията в Народното събрание. Всичко друго много лесно може да се манипулира.“ Според него е важно да се чуе какво казват хората, които са работили с кандидатите през годините.

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„Знаем, че често се легендират, както се казва във филмите, личности. Виждали сме и друг път някой, който изглежда като герой, после да взема решения, които не са подходящи. Така че единственото, което има значение, е какво ще видим с очите си и какво ще чуем от хора, които са работили заедно с тези кандидати“, заяви Денков. Той подчерта, че трябва да се проверява и дали кандидатите са имали „някакви странни протекции за издигане“. „Защото това много често е индикация, че нещо не е наред“, каза той.

По думите на Денков целта е зависимостите в бъдещия ВСС да бъдат сведени до минимум. „Аз знам, че никога нищо не може да бъде идеално в този живот, но все пак зависи от процента. Това, от което ние всички се опитваме да се отдалечим, е да е толкова минимално, че да не пречи на работата. Това се опитваме да направим още от първия ден, в който беше обявен този процес“, заяви той. Денков каза, че според него част от номинациите от страна на „Прогресивна България“ изглеждат неподходящи или странни.

„Така че това е една от индикациите, че според мен има борба на лобита вътре в „Прогресивна България“. Но как ще се реши този казус – кои ще останат, кои ще отпаднат – зависи от крайния резултат при самото гласуване“, каза той. Според бившия премиер една от важните линии в борбата с олигархичния модел е именно изграждането на нов ВСС, независима прокуратура и главен прокурор, който да има мисия да възстанови доверието в правосъдието.

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„Това, което мога да кажа, е, че процедурата, така както беше дефинирана и беше приета от Народното събрание, е смислена. Там имаше знаци, че действително ще има публичност, кандидатите ще бъдат ясни достатъчно рано, ще има достатъчно време, за да се дадат въпроси към тях, които да не бъдат удобно подбрани за подходящи хора“, коментира Денков. Той обаче подчерта, че окончателната оценка ще зависи от начина, по който депутатите ще гласуват. „Единственото, което има значение, е накрая как ще гласуваме в зала. Така че, докато не завърши този процес, аз не смея да кажа дали сме на правилния път или не сме“, заяви той.

„Олигархичният модел не е преборен“

На въпрос дали според него старите икономически лобита и зависимости са премахнати, Денков отговори категорично: „Ако ме питате дали е преборена олигархията ли? Отговорът е категорично не.“ Като пример той посочи решението за отпадане на забраната за износ на дизел. „Ето да ви дам пример с вчерашното гласуване за махане на забраната за износ на дизел. Ето ви икономически въпрос. От него зависи цената на горивото в България, което засега всеки един гражданин буквално и пряко усеща през това, което наливате в резервоара, също така и с цените, които се пренасят от транспорта във всички крайни продукти“, каза Денков.

По думите му аргументите в полза на свободния износ са били нелогични. „Вчера се опитваха да ни убедят, че позволяването на свободен износ от страна на „Лукойл“ ще понижи цените в България. И това е в същия ден, в който Щатите обявиха, че разглеждат дали да не забранят износа, за да не се увеличават повече цените в Съединените щати“, заяви той.

Според Денков подобни решения показват наличието на икономически интереси, които не са били изяснени. „Този тип абсолютно алогични действия, които ни се поднасят с фалшиви аргументи, показват, че зад решенията, които се вземат, защото вчера беше гласувано това решение, стоят икономически интереси, които не бяха изяснени вчера“, каза той. Денков посочи още, че при наличието на излишък на гориво износът и досега е бил възможен, но под държавен контрол.

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„Нека да припомня, че и сега износът е разрешен, но под строг контрол. Има ли излишък на дизел, има ли излишък на керосин, той се изнася, но се изнася под контрол на държавата, така че да е сигурно, че пазарът е осигурен. С решението от вчера този контрол е изчезнал“, заяви той.

„Решението за износа на дизел ще увеличи цените“

На въпрос дали прогнозира увеличение на цената на дизела заради решението на парламента, Денков отговори: „Да, разбира се. Вчера го казахме достатъчно ясно. Това е просто икономическа логика.“ Той коментира и данъците, които „Лукойл“ е плащал през периода, когато „Продължаваме промяната“ е била на власт. „Да припомня, че „Лукойл“ в годините, в които ние имахме министър-председатели Кирил Петков и аз, Асен Василев беше финансов министър, внесе близо 1 милиард лева данъци в държавата“, каза Денков.

По думите му в момента рафинериите в Европа работят при висока рентабилност заради цените на петрола, докато в България се твърди, че „Лукойл“ работи при нисък марж. „А на нас ни се обяснява, че при най-ниски акцизи, с които имаме в целия Европейски съюз, ние работим на много нисък марж, т.е. „Лукойл“ работи на много нисък марж, затова няма пари за данъци и в същото време цената е сравнително висока, пак казвам, отчитайки ниските акцизи при нас“, заяви той.

„Лобитата изиграха по-важна роля от грижата за здравето“

Като друг пример Денков посочи здравеопазването и разпределението на средствата в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. „Когато обсъждахме какъв да е бюджетът на Здравната каса, въпросът, който изникна, е как да се разпредели увеличението, което отново беше с близо 1 милиард лева за тази година, 500 милиона евро. Вместо да го предоставим повече насочено към превенция, профилактика, отново отидоха лъвският дял, да го кажа, за болниците и за лекарства“, каза той.

Според него това показва влияние на лобита в системата. „Т.е. отново лобитата изиграха по-важна роля, отколкото грижата за здравето. Сега очакваме да видим новия бюджет. Ако отново ни сервират същото, означава, че лобитата продължават да диктуват какво ще се случи в здравеопазването“, заяви Денков.