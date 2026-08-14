Кюстендил отново въздига хляба и традицията! На 14 и 15 август Кюстендил ще се превърне в място за среща с вярата, българските традиции и живото културно наследство. Днес започва XIX издание на „Панагия – въздигане на хляба“ – форум, превърнал се в един от знаковите акценти в културния календар на града.

В продължение на два дни пространствата на Кюстендил ще оживеят с аромата на прясно изпечен хляб, цветовете на традиционните обичаи и звуците на българския фолклор. Гостите ще могат да се докоснат до старинни ритуали, да видят как се приготвят Богородични хлябове, да разгледат изложби и етнографски представяния и да се включат в творчески работилници, посветени на хляба и народните традиции. 🌾

В центъра на празника е хлябът – символ на живота, дома, плодородието и споделеното добро. Чрез него форумът разказва историята на поколения българи, за които хлябът не е просто храна, а част от най-важните моменти в човешкия живот – от празника и благословията до надеждата за здраве и благополучие.

На 15 август – Успение на Пресвета Богородица, когато Кюстендил отбелязва своя официален духовен празник, ще бъде кулминацията на форума. Празничният ден ще събере жители и гости на града около традициите, които са съхранени през поколенията и продължават да бъдат част от духовния облик на Кюстендил.

Елате да преживеете „Панагия“ не само като събитие, а като среща с духа на Кюстендил – с мириса на хляба, ръчно изработените изделия, съхранените обичаи, молитвата, музиката и топлината на празника.