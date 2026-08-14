Нови туристически табели водят през 2000 години история на град Кюстендил. В разгара на туристическия сезон Кюстендил посреща своите гости с нови туристически информационни табели, които указват пътя към част от най-значимите културно-исторически забележителности на града и разказват за неговото богато историческо наследство.

Кюстендил има над 8000 години поселищна история и повече от 2000 години градски живот. Пауталия, Велбъжд, Кюстендил – различни имена през вековете, но един град, съхранил следите на хилядолетия история.

Новите табели водят до важни културно-исторически обекти и дават възможност на многобройните туристи, които посещават града ни, по-лесно да се ориентират и да откриват неговите исторически съкровища.

Специален акцент е новата голяма информационна #табела пред Туристическия информационен център – естествена отправна точка за всеки, който иска да опознае Кюстендил и неговите забележителности.

Лятото е време за пътувания, а Кюстендил има 8000 години история, която да разкаже.

Инициативата е на Община Кюстендил, реализирана с финансовата подкрепа на Ротари клуб Кюстендил.

Благодарим на Ротари клуб Кюстендил за подкрепата и партньорството!

Поредна стъпка към по-добре представен, по-приветлив и по-достъпен за туристите град – Кюстендил, където #историята е навсякъде около нас.

Добре дошли в Кюстендил – открийте своето място сред 8000 години история!