Масова обработка срещу комари в Община Кюстендил

На 11 август 2026 г. (вторник), след 22:00 часа, на територията на Община Кюстендил ще бъде извършена масова обработка срещу имаго (възрастни форми) на комари. Обработката ще бъде извършена от фирма „ДДД-1“ ООД. При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще бъде отложена и ще се проведе на следващия работен ден.

ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!

Собствениците на пчелни кошери се уведомяват да предприемат необходимите мерки за опазване здравето на пчелите по време на обработката и 24 часа след нея.

Третирането ще се извърши със специализирани генератори за топъл аерозол с голям дебит от ново поколение, монтирани на високопроходими автомобили.

ВНИМАНИЕ!

Генераторите възпроизвеждат гъст бял дим, който прониква в местата, където се укриват вредителите.

Гражданите следва да затворят прозорците на домовете си, за да предотвратят навлизането на дима в помещенията.

Площите ще бъдат третирани с препарат Цитрол 10/4 УЛВ.

Карантинен период: 24 часа.

Молим гражданите да проявят внимание и да спазват посочените мерки по време на обработката.