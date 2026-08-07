Лято, кино и незабравими вечери под звездите – всичко това ви очаква в Кюстендил! През август площад „Велбъжд“ отново ще се превърне в най-красивото кино на открито. От 7 до 28 август ви каним на 11-ото издание на „София Филм Фест в Кюстендил“ – едно от най-обичаните летни събития в културния календар на града. Всеки петък от 21:00 ч. ще можете да се насладите на специално подбрана селекция от българско и световно кино, прожекции под открито небе и срещи с едни от най-утвърдените имена в българската филмова индустрия.

Тази година акцентът е върху съвременното българско кино с премиерни заглавия и специални гости – режисьорите Светослав Овчаров и Станимир Трифонов, както и продуцентът Светла Цоцоркова, които лично ще представят своите филми и ще разговарят с публиката.

Потопете се в магията на летните вечери, съчетайте разходката из красивия Кюстендил с кино под звездите и се насладете на незабравими филмови истории в сърцето на града.

Входът е свободен!

Програма:

7 август – „Залог“ (България) – със специалното участие на режисьора Светослав Овчаров и продуцента Светла Цоцоркова.

14 август – „Мила Родино“ (България) – гост режисьорът Станимир Трифонов.

21 август – „Рейнско злато“ (Германия).

28 август – „Обикновен инцидент“ (Иран), носител на „Златна палма“.

Къде? Площад „Велбъжд“, Кюстендил.

При дъждовно време прожекциите ще се проведат в Младежки център – Кюстендил.

Начало: 21:00 ч.

Прекарайте август в Кюстендил – градът, в който летните вечери оживяват с кино, култура и незабравими емоции!