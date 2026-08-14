Предстои обществено обсъждане на бюджета на Община Кюстендил за 2026 г.

Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2026 година. Поради късното приемане на Закона за държавния бюджет за 2026 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 69 от 31.07.2026 г., и с убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са сред най-важните решения за развитието на общината, Кметът на Община Кюстендил кани гражданите да се включат активно в общественото обсъждане на проекта за бюджет за 2026 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на:

19 август 2026 г. (сряда)

17:00 часа

Заседателна зала на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1

Обсъждането се провежда на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил.

Проектът за Бюджет 2026 и проектът на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета за 2026 г. са публикувани на официалната интернет страница на Община Кюстендил, където гражданите могат да се запознаят с тях предварително.

Включване онлайн

Желаещите да участват могат да се включат и дистанционно чрез платформата ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/84304640622…

Meeting ID: 843 0464 0622

Passcode: 775363

За пълноценно участие е необходимо електронното устройство да разполага с микрофон, като наличието на камера е препоръчително.

Пълен запис от общественото обсъждане ще бъде приложен към протокола и материалите, които ще бъдат внесени за разглеждане от Общински съвет – Кюстендил.

Вашето мнение е важно.

Гражданите могат да представят своите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2026: до 17:00 часа на 17 август 2026 г. в деловодството на Община Кюстендил; на електронен адрес: obshtina@kyustendil.bg; по време на публичното обсъждане – присъствено, чрез видеоразговор в ZOOM или писмено чрез чата на платформата.

Вашето участие е важно, защото бюджетът е планът за развитието на Кюстендил и общината през следващата година.

Очакваме Вашите идеи, предложения и мнения!