Безводие грози областен град, изпомпват вода от Струма

Горещото лято, продължаващото засушаване и високите температури изправят много населени места у нас пред предизвикателства в осигуряването на необходимите за домакинствата и индустрията водни количества.

На този фон безводие заплашва Кюстендил. Общо с 12 помпи се подава вода от кладенци на река Струма за града. Това се налага, тъй като гравитачно подаваната вода от притоци по Осоговската планина за града е паднала до 70 литра в секунда, съобщиха хидроспециалисти.

Помпите осигуряват от река Струма до 200 л. в секунда вода за Кюстендил. Особено за южната индустриална зона на града - кварталите "Герена", "Белия камък" и "Изток", както и за близките села Пиперков чифлик и Слокощица.

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Засега работят два подема с 12 помпи, но ако се наложи ще бъде пуснат и трети, както стана миналото лято, предаде БНР.

Към момента проблем с питейната вода за Кюстендил няма - единствено е намалено налягането по ВиК мрежата нощем за централната градска част и за 12-хилядния кв. "Изток". С две помпи се осигурява вода, но от река Бистрица, за едно от големите села в общината - Соволяно.

Преди дни там възникнал проблем, каза кметът Пламен Илиев. "Две помпи - едната захранваща, другата качваща, и тази, която е подхранващата, която дава основната вода, беше запушена и задръстена. Изчистихме ги, оправихме сондажния кладенец, изчистихме и него и вече вода има много", коментира той.

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