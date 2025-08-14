Индийски класически танци бяха представени в Кюстендил. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов приветства с добре дошли изпълнителите от Индия и изказа благодарност, че са избрали от нашия град да започнат представянето на индийски класически танци в България.

След Кюстендил, публиката в София, Бургас и Варна ще има възможност да се докосне до изкуството на един от най-известните индийски танцови ансамбли, представящ стила Одиси. Ръководител на групата е г-жа Арупа Гаятри Панда (Arupa Gayatri Panda) – призната за една от най-добрите танцьорки на Одиси от своето поколение.

Представяла е Одиси на престижни сцени в САЩ, Канада, Белгия, Германия, Китай, Мавриций, Бангкок, Камбоджа, Виетнам, Мианмар, Кувейт, Катар, Бахрейн, Дубай и др. Ръководила е работилници в различни училища в щатите Раджастан и Утар Прадеш, поканена от SPIC MACAY (Общество за насърчаване на индийската класическа музика и Култура.

Групата пристига специално за представленията у нас, спонсорирана от Индийския съвет за културни отношения (ICCR) - правителствена организация на Индия, посветена на популяризирането на културните отношения на Индия със света чрез културен обмен и художествено сътрудничество.а сред младежта) през 2015 и 2016 г.

Спектакълът в Кюстендил e организиран от посолството на Индия у нас в сътрудничество с Индологическа фондация "Изток - Запад" и с подкрепата на Община Кюстендил.