Информационен ден в Кюстендил представи нови европейски възможности за подкрепа на бизнеса. В град Кюстендил се проведе информационен ден, посветен на представянето на нови европейски проекти в подкрепа на малкия и среден бизнес. Събитието бе организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и събра представители на бизнеса, институции и експерти.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри форума и подчерта значението на подобни инициативи за развитието на местната икономика. „За нас като общинска администрация е изключително важно да създаваме условия, чрез които фирмите на територията на община и област Кюстендил да имат реална възможност да кандидатстват и да се възползват от насърчителните мерки за развитие на малкия и средния бизнес. В нашата община именно тези предприятия доминират – те са над 95% от всички фирми и са не просто гръбнакът на икономиката, а нейното сърце“, заяви кметът.

Той допълни, че Община Кюстендил ще продължи да организира подобни информационни събития, за да подпомага местния бизнес в достъпа до европейско финансиране.

Кметът припомни, че по програмата за диверсификация над 105 компании от областта са получили одобрение за проекти на обща стойност над 48 млн. лева. Той акцентира и върху текущите възможности за кандидатстване, включително процедурите за изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление, чийто прием на документи предстои да приключи.

Кметът благодари на изпълнителния директор на ИАНМСП Бойко Таков, който представи обхвата на проектите и даде подробна информация за възможностите и процедурите за кандидатстване, като отговори и на въпросите на присъстващите представители на бизнеса.

В рамките на срещата бяха представени и конкретни възможности за интернационализация на бизнеса, включително участие в международни изложения.

Кметът посочи, че местните предприятия имат шанс да се включат безплатно в българския щанд на изложение за хранително-вкусова промишленост в Париж, което е важна стъпка към излизане на външни пазари.

По време на информационния ден бяха представени два ключови проекта:

”Scaling the Regions“ по Програма Интеррег VI-А България – Сърбия 2021–2027;

”Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП – фаза 2“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027.

Проектите са насочени към предоставяне на нефинансова подкрепа за бизнеса в Югозападния регион, включително област Кюстендил, с цел повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на иновациите и разширяване на присъствието на българските предприятия на международните пазари.

Събитието даде възможност на участниците да зададат въпроси и да получат конкретна информация за възможностите за финансиране и развитие на своята дейност.